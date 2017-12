Tra doni, supereroi e giocatori di basket, un Natale speciale al Del Ponte

Tra Babbo Natale, volontari e giocatori di basket, i giorni di festa si vivono con un po’ di allegria anche se si è costretti in ospedale.

«I volontari e gli educatori de Il Ponte del Sorriso non conoscono vacanza né sosta» spiega Emanuela Crivellaro. «Instancabili portano un sorriso ogni giorno, anche a Natale, in tutti i reparti pediatrici. Giorni intensi di risate e giochi grazie anche ai Cuorieroi e ai clown dell’associazione I Colori del Sorriso Onlus».

All’Ospedale Del Ponte, nella notte del 24, improvvisamente il reparto si è animato. Musica natalizie e soprattutto l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato dagli elfi, giovani ragazzi del Conservatorio, che hanno cantato e suonato. Babbo Natale ha distribuito ai bimbi i doni, accompagnati dai bigliettini di auguri realizzati dai bambini della quinta elementare della scuola di Cugliate Fabiasco.

«Commozione mista a felicità e la notte di Natale diventa più magica che mai per i tanti bimbi ricoverati e presenti al Pronto Soccorso».

Al pomeriggio del 25 invece è stato il turno di Walter Maffei, volontario de Il Ponte del Sorriso che da tanti anni trascorre il Natale in Pediatria a Varese. Accompagnato quest’anno da un’inaspettata sorpresa: «Tre giganti della Pallacanestro Varese, Norvel Pelle, Stanley Okoye e Damian Hollis, colpiti dal nuovo polo materno infantile nella visita di qualche giorno prima, sono ritornati per portare regali e allegria, partecipando divertiti ed increduli allo spettacolo di magia.

«E ora aspettiamo la Befana che, aiutata dai Vigli del Fuoco, giungerà al quinto piano del padiglione Michelangelo» conclude Crivellaro.