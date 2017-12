Donna uccisa a coltellate dal convivente

Una donna di 33 anni è stata uccisa nel pomeriggio di ieri, domenica 17 dicembre, in una casa a Parabiago.

A finire in manette il convivente di origini pakistane.

La coppia, che risiedeva a Londra, era in vacanza in Italia.

I fatti risalgono alla giornata di domenica quando, sembra per un litigio, l’uomo ha sferrato tre fendenti all’addome della donna.

A trovare il corpo della trentatreenne la madre, venuta a farle visita. I vicini hanno tentato di rianimare la giovane, morta poco dopo.

L’assassino ha confessato ai carabinieri.