“Il Dono” quest’anno sa di Strudel e di Belle Helene

Sa di Strudel e di Belle Helene il Natale 2017 de il Dono, il laboratorio che realizza marmellate “solidali” tratte dagli scarti e destinate, prima ancora che alle persone che vogliono contribuire alle attività del Banco Alimentare, alle famiglie in difficoltà che il banco alimentare sostiene.

Strudel e Belle Helene sono infatti i nuovi “gusti” del Natale 2017. Perdipiù non si tratta di normali marmellate, ma di preparati per dolci: un aiuto per fare torte più buone in tutti i sensi.

MARMELLATE BUONE IN TUTTI I SENSI

I due ultimi “gusti” si aggiungano a una “pattuglia” di marmellate originali dolci e salate dai gusti originali e tutti da regalare: non si trova dappertutto, per esempio la conserva di cetrioli o la purea di pere e zenzero, la confettura di mele e cannella o quella di mandarini, oppure dei chutney “all’italiana”. Tutti acquistabili online o, in questi giorni, nel temporary store in centro a Varese.

IL TEMPORARY, UN PROGETTO “IN TANDEM” CON AVSI

Il temporary Store del Dono – che è condiviso con Avsi, che negli stessi locali propone presepi artistici – è aperto in via Romagnosi angolo piazza Podestà nell’ex locali dello Iat: resterà aperto fino al 23 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con orario continuato al sabato.

Ma è aperto anche in piazza Monte Grappa, in quello che fu l’info Point, con orari che vanno dalle 11 alle 12,30, e dalle 15 alle 18, con orario continuato il sabato. Informazioni si ottengono anche sulla pagina facebook di Nonsolopane.