Doppio appuntamento natalizio a Morosolo.

Venerdì 8 dicembre in oratorio appuntamento col mercatino, con tanti oggetti artigianali ideali per i regali da mettere sotto l’albero. Al mercatino partecipa anche la scuola dell’infanzia san Girolamo Emiliani e l’associazione Amici dell’asilo di Morosolo (Ama Morosolo onlus): in vendita tante creazioni realizzate dalle volontarie e dalle mamme dei bambini dell’asilo, che si sono messe all’opera con grande impegno e ottimi risultati.

Domenica 10 dicembre dalle 9 alle 18 appuntamento con la terza edizione in piazza Giovanni XXIII nello spazio antistante il bar “Riarma Cafè”: stand originali, creativi e gustosi, pranzo con piatti di gastronomia, zucchero filato e truccabimbi per i più piccoli e vin brulè, panettone e caldarroste per i più grandi. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato. Per informazioni 3482342907.