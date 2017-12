Doppio cantiere: si blocca il rione sportivo

Code, rallentamenti e tante, tante proteste: sono stati questi i protagonisti dell’inizio settimana del rione sportivo.

Da una quindicina di giorni nel quartiere è aperto il cantiere dell’amministrazione comunale per realizzare un nuovo dosso in via Parini. Lunedì mattina però operai e mezzi si sono messi all’opera anche nel tratto di via Miola tra la rotonda con via Roma e l’intersezione con via Parini.

Il doppio cantiere, unito ai sensi unici del quartiere e all’intenso traffico di questa settimana pre-natalizia hanno provocato molto disagi. Circolazione rallentata per tutta la giornata e traffico praticamente paralizzato negli orari di punta. Tantissime le proteste degli automobilisti e anche quelle dei residenti costretti a lunghi percorsi alternativi. Il cantiere in via Miola, realizzato per una manutenzione stradale dovrebbe essere chiuso nelle prossime ore mentre quello in via Parini proseguirà nei prossimi giorni.