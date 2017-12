«Due settimane senza luce, ci sentiamo dimenticati»

Strade con poca luce, a volte al buio. Residenti preoccupati per i pedoni costretti a muoversi quasi a tentoni, ma anche per quel senso di insicurezza che si respira in una strada poco illuminata.

La signora Pierangela Ranghetti, residente in una delle palazzine di via Toce a Varese, ha contattato Varesenews per esprimere il suo disagio: «È da quando ha nevicato, lo scorso 11 dicembre, che manca l’illuminazione pubblica non solo sulla via Toce, dove risiedo, ma anche lungo la strada statale 394. Un problema che abbiamo più volte segnalato in Comune, ma che ancora oggi non è stato risolto. Il punto è che c’è in gioco la sicurezza dei pedoni che transitano lungo la strada statale, ricca di attraversamenti pedonali, nel tratto fra la rotonda dell’Esselunga di Masnago e fino alla farmacia, andando verso Casciaago».

Oltre alla questione della sicurezza dei pedoni o delle bici, però, la nostra lettrice cita anche episodi di microcriminalità segnalati dai residenti: «So di furti, e tentativi di furto che nella zona stanno cominciando a ripetersi: ora è tempo che si intervenga».

Dal Comune fanno sapere che i problemi sull’illuminazione pubblica riguardano due ordini di grandezza che sono i singoli lampioni e la vetustà di alcune linee, e che il problema sulla via Toce e in altre zone della città riguarda proprio quest’ultimo punto, legato quindi alla linea particolarmente datata.

Nel dettaglio, dicono sempre da Palazzo Estense, quanto citato dalla signora riguarda una delle zone critiche della città proprio per via degli impianti particolarmente vecchi, a cui il Comune sta cercando di porre rimedio destinando risorse specifiche ed interventi ad hoc: «Stiamo cercando di intervenire nel più breve tempo possibile».