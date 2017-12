Il duo Patria e Ballario ospiti della stagione musicale dell’Insubria

Venerdì 15 dicembre nuovo appuntamento con l’appuntamento con la Stagione Concertistica d’Ateneo a Varese.

Alle ore 18, nell’Aula Magna di via Ravasi, l’Università degli Studi dell’Insubria ospita, nell’ambito della nota rassegna musicale diretta dal Maestro Corrado Greco, il concerto di Sergio Patria al violoncello ed Elena Ballario al pianoforte: un viaggio musicale da Cassadò a Schumann, da Chopin a Piazzolla.

Il duo – che celebra nel 2017 trent’anni di attività continuativa – porta in scena un raffinatissimo concerto cameristico dedicato a musiche per violoncello e pianoforte di estrazione popolare. Sodalizio nella vita oltre che artistico, il duo si è esibito sui palcoscenici delle principali stagioni concertistiche italiane ed europee conrepertori classici e come interprete di composizioni originali di Elena Ballario o di sue trascrizioni.

L’ingresso è come sempre libero e gratuito.

La Stagione Concertistica d’Ateneo ritorna il 19 gennaio con il Classico Terzetto Italiano che presenterà un concerto su musiche scritte a cavallo tra Settecento e Ottocento per violino o viola, flauto e chitarra su strumenti d’epoca, che culminerà nella celebre Ouverture de “La Gazza ladra” di Rossini.