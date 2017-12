Eccellenza e Promozione, sfide da non sbagliare

Domenica 3 dicembre (ore 14.30) Eccellenza e Promozione scenderanno in campo per la 14° giornata di andata. In Eccellenza grande lotta nelle prime posizioni, mentre in Promozione la Castanese punta a difendere il distacco dalle inseguitrici.

ECCELLENZA

Il Verbano, che ha ritrovato il primo posto settimana scorsa, avrà un impegno delicato in casa dell’Union Cassano. Il Busto 81 cerca il pronto riscatto a Sancolombano, mentre il Legnano al “Mari” ospiterà il Fenegrò. Il Lomellina proverà a mettere i bastoni tra le ruote al Cavenago Fanfulla, l’Ardor Lazzate proverà invece a sfruttare il fattore campo contro il Vigevano. Nelle retrovie riposerà l’Fbc Saronno ultimo in classifica, la Sestese sarà di scena in casa contro l’Alcione, andrà invece a fare visita all’Accademia Pavese la Castellanzese. Chiude il quadro di giornate la sfida tra Gaggiano e Calvairate.

CLASSIFICA: Verbano 27; C. Fanfulla, Legnano, Busto 81 25; Ardor Lazzate 22; Sancolombano 20; Fenegrò, Alcione, Vigevano 17; Accademia Pavese 15; Sestese 14; Lomellina, Calvairate, Union Cassano 13; Castellanzese 12; Gaggiano 11; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

Gara molto difficile per la capolista Castanese, che farà visita all’Uboldese. La Rhodense spera in un passo falso dei neroverdi, ma prima dovrà battere la Guanzatese. Dopo la vittoria 2-0 nel recupero a Brebbia, la Vergiatese riposerà, mentre l’Olimpia cercherà sconfiggere la Lentatese. Sfida da tripla tra Gavirate e Morazzone, la Belfortese ospiterà il Portichetto, la Besnatese andrà invece a Solaro contro l’Universal. Proverà a rialzarsi il Brebbia, impegnato in casa contro la Base 96, sfida tutta milanese tra Cob 91 e Bresso.