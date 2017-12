Eccellenza, chi sarà campione d’inverno?

Ultima giornata del girone di andata per i campionati di Eccellenza e Promozione; tutti in campo domenica 17 dicembre (ore 14.30). Grande lotta in Eccellenza per conoscere chi conquisterà il titolo virtuale di campione d’inverno. In Promozione invece la Castanese dominatrice del girone di andata vanta otto punti di vantaggio sulla prima inseguitrice.

ECCELLENZA

Lotta serrata nelle posizioni di vertice, con un’ultima giornata di 2017 che prevede la grande sfida al “Mari” tra il Legnano e il Busto 81. Il Verbano, in caso di passo falso dei bustocchi, potrebbero riprendersi la vetta, ma prima dovranno trovare i tre punti sul campo dell’Fbc Saronno fanalino di coda. Spettatori interessati saranno il Cavenago Fanfulla, che non avrà vita facile a Sancolombano, e l’Ardor Lazzate, che ospiterà l’Alcione. Riposerà l’Accademia Pavese, mentre il Fenegrò che si è rinforzato tanto nel mercato invernale attenderà la Castellanzese. Turno esterno anche per la Sestese, attesa a Gaggiano, l’Union Villa scenderà invece in campo a Cassano Magnago contro il Vigevano. Chiude il quadro la sfida tra Lomellina e Calvairate.

CLASSIFICA: Busto 81 31; Verbano 30; Cavenago Fanfulla 28; Ardor Lazzate 26; Legnano 25; Fenegrò, Sancolombano 23; Alcione 21; Vigevano 18; Calvairate 17; Sestese, Castellanzese 16; Accademia Pavese 15; Lomellina 14; Union Cassano 13; Gaggiano 11; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

Tutto già scritto in Promozione, con la Castanese che, dopo aver vinto lo scontro diretto, ha rimesso otto punti tra se e la Rhodense. Ultimo turno di campionato per il 2017 che vedrà i neroverdi ospiti del Cob 91, mentre la Rhodense ospiterà l’Uboldese. Turno interno per la Vergiatese, opposta alla Lentatese, così come per il Gavirate contro la Guanzatese. A Ponte Tresa l’Olimpia affronterà la Base 96, turno di riposo invece per la Besnatese. Sfida promettente a Varese tra la Belfortese e il Morazzone, il Brebbia invece proverà a infilare un altro risultato positivo contro il Bresso. L’ultima gara in programma è quella di Solaro tra l’Universal e il Portichetto.