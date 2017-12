Eccellenza, sfida ostica per il Verbano

Si avvicina il giro di boa per i campionati di Eccellenza e Promozione. In campo domenica 10 dicembre (ore 14.30) i due gironi, con tante sfide interessanti.

ECCELLENZA

Il Verbano primo in classifica vuole difendere il primato, ma a Besozzo arriva il Sancolombano, squadra sempre insidiosa. Riposerà il Legnano, mentre il Busto 81 proverà a fare i tre punti contro l’Fbc Saronno ultimo in classifica. Scontro delicato anche per il Cavenago Fanfulla, che ospiterà l’Union Cassano, l’Ardor Lazzate farà visita al Calvairate. In palio punti salvezza tra Castellaneze e Sestese, così come tra Vigevano e Lomellina. Il Gaggiano andrà a testare le ambizioni dell’Alcione, impegno interno per il Fengrò contro l’Accademia Pavese.

CLASSIFICA: Verbano 30; Cavenago Fanfulla, Busto 81 28; Legnano, Ardor Lazzate 25; Fenegrò, Sancolombano 20; Alcione 18; Vigevano 17; Calvairate 16; Sestese, Castellanzese, Accademia Pavese 15; Lomellina, Union Cassano 13; Gaggiano 11; Fbc Saronno 8.

PROMOZIONE

Fari puntati su Castano Primo, dove la capolista Castanese ospiterà la seconda della classe Rhodense per uno scontro al vertice. L’Olimpia cercherà i tre punti in casa del Portichetto per avvicinarsi alla vetta, mentre osserverà il turno di riposo l’Uboldese. Gara non facile per la Vergiatese, impegnata a Besnate, il Gavirate andrà a Bresso, mentre il Morazzone ospiterà il Brebbia. La Belfortese sarà di scena sul campo della Base 96, poco distante, la Lentatese sfiderà l’Universal Solaro