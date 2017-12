Eccolo qua il Natale…

E’ arrivato Natale! Un lunghissimo fine settimana che, per i più fortunati, durerà fino all’anno prossimo. In ogni comune le iniziative per festeggiare la veglia e questi giorni di festa sono moltissime. Eccone alcune:

Santuario del Sacro Monte – Il santuario è aperto dalle ore 7.00 alle 18.00. Confessioni tutti i giorni: ore 9.30-11.30 – 14.30-17.30 283 pellegrinaggi (fino a dom. 17.12.17) – totale: 21.346

In programma al Sacro Monte – La mostra di presepi artigianali presso la chiesa dell’Annunciata è aperta fino al 6 gennaio p.v. Venerdì 29 dicembre : ore 20.30 fiaccolata di fine anno dalla Prima Cappella alla piazzetta Paolo VI – Saluti e auguri di Sindaco e Arciprete – Bevande calde per tutti a cura degli Alpini – Servizio navetta straordinario: partenza tra 19.30-20.00 da p.le De Gasperi per I Capp.; ritorno tra 22.30-23.30 da p.le Pogliaghi per p.le De Gasperi. Saranno trasmessi (come specificato qui sotto) due momenti di preghiera dal Santuario: la veglia che introduce alla messa di mezzanotte (dalle 23.30) domenica 24 dic.; invece la sera del 31 dic. un’altra veglia a bilancio dell’anno passato e come apertura del nuovo, con la giornata mondiale per la pace (ore 23.00-0.15).

Streaming dal Santuario – E’ attivo il collegamento audio in streaming, clicca qui

Varese – La Biblioteca civica di Varese sarà chiusa solo nei giorni festivi del 24, 25, 26 e 31 dicembre, 1, 6 e 7 gennaio 2018.

VENERDì 22 DICEMBRE

Varese – Venerdì 22 dicembre mercatino natalizio di artisti, artigiani ed hobbisti

dalle ore 9.30 alle ore 18.30, in piazza Giovine Italia, via Rossini, via Donizetti

Varese – Venerdì 22 dicembre appuntamento con Xmas Party dell’Associazione giovani in festa in piazza XX Settembre e ASVP Aula Studi

dalle ore 19.30 alle 01.00. Si esibiranno: la giovane band varesina Mountains of the sun, Brenneke, ospiti speciali della serata, i Giorgieness. Aftershow con Birø.

Varese – Venerdì 22 dicembre “Il piacere di donare”, Concerto di Natale alle ore 21, Chiesa di Sant’Antonio della Motta, piazza della Motta. Tradizionale Concerto del Gruppo Alpini di Varese; durante l’intervallo verranno elargiti contributi ad associazioni ed enti varesini frutto del lavoro gratuito di oltre cento volontari al

Campo dei Fiori durante la Festa della Montagna. Al termine del Concerto sul sagrato il Gruppo Alpini offrirà un brindisi augurale con vin brulè.

Varese – Venerdì 22 dicembre alle 21, nella chiesa dei Frati Cappuccini in viale Borri 109 Solevoci ha il piacere di presentare il concerto del Greensleeves Gospel Choir, coro gospel varesino con più di 700 concerti eseguiti in teatri e piazze. – Tutto il programma

SABATO 23 DICEMBRE



Varese – Sabato 23 dicembre, Mercati natalizi di hobbisti e artisti in Via Cairoli dalle ore 9.30 alle ore 18.30, con arrivo di Babbo Natale per i bambini. A cura de Il salotto di Biumo e i commercianti di Via Cairoli

Varese – Sabato 23 dicembre, Mercatino natalizio di artisti, artigiani ed hobbisti, dalle ore 9.30 alle ore 18.30 in piazza Giovine Italia, via Rossini, via Donizetti. Acura di Confcommercio AscomVarese.

Shopping in esterno aspettando il Natale, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in Galleria Manzoni. I mercanti di Galleria Manzoni presentano esposizioni esterne, animazione per i più piccoli in compagnia di Babbo Natale e gli elfi e filodiffusione.

Varese – Sabato 23 dicembre Natività del XVIII secolo, visita guidata, alle ore 10 in Via Veratti, 20. Visita guidata “nelle chiese varesine la storia della salvezza” nell’ambito del progetto cult city #inlombardia. A cura di Immagina Arte Cultura Eventi. Info e prenotazioni +39 3356430975; info@immagina.varese.it.

Varese – Sabato 23 dicembre, Carrozza di Babbo Natale, Un giro per le vie della città accompagnati da Babbo Natale, dalle ore 10.30 alle ore 18.30 in piazza Monte Grappa. Costo € 2 per adulto, € 1 per bambini da 4 a 12 anni, gratuito per i più piccoli.

Varese – Sabato 23 dicembre, Biblioteca in villa, “Natura, bellezza e conoscenza in Villa Paradeisos” dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Villa Paradeisos ospita nel mese di dicembre l’Associazione culturale Bunka per celebrare la lettura e i libri come mezzo di civiltà e cultura. Sarà possibile accedere alla villa e saranno presentate alcune delle opere più rare presenti nella Grande Biblioteca. www.villaparadeisos.it

Varese – Sabato 23 dicembre, “Gli strani occhi del piccolo diavolo”, Spettacolo e laboratorio per bambini e famiglie alle 15 alla Location Camponovo. Info e prenotazioni +39 3933315016; arteatrovarese@gmail.com.

Dolce Merenda al Sacro Monte nel pomeriggio Ristorante Milano – Via Assunzione, 7; Ristorante Montorfano – Via Del Santuario, 74; Trattoria Il Ceppo – Piazzale Pogliaghi, 2. Prezzo fisso € 6,00 dolce e bevanda.

Varese – Sabato 23 dicembre Casetta di Babbo Natale, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in piazza Repubblica. Una foto con Babbo Natale e consegna delle letterine

Varese – Sabato 23 dicembre, La fabbrica dei giocattoli, in piazza Montegrappa, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Nella struttura di vetro due folletti ti aspettano per giocare ed accogliere un tuo vecchio gioco da donare ad altri bambini (Evento Ri-Dono). Animazione itinerante per le vie del centro con Babbo Natale accompagnato dagli elfi dalle ore 16.30 alle ore 17.30. A cura di Associazione ProLoco Varese e Confesercenti Regionale Lombardia Varese.

Velate, Varese – Anche il Battistero di Velate rende omaggio alle Festività Natalizie con un allestimento di opere della fotografa Maria Cristina Coppa e dello scultore Loris Ribolzi: sabato 23 dicembre alle ore 16.30 si inaugura l’esposizione ”All my Sons – Erano tutti miei figli”, a cura di Carla Tocchetti. – Tutto il programma

Varese – “La notte del Gospel”, Benedict Gospel Choir, Stagione Teatrale 2017/2018 ore 21.00 al Teatro di Varese Openjobmetis di Piazza della Repubblica. Una serata all’insegna del genere Gospel che sarà momento di grande intrattenimento e spettacolarità. Info: www.teatrodivarese.altervista.org.

Azzate – Per l’antivigilia di Natale, il 23 dicembre (ore 20.45) la Pro Loco Azzate ospita lo spettacolo “Note e meno note”, un’occasione per ascoltare dal vivo e riscoprire le più belle canzoni mai composte dai migliori cantautori della musica leggera italiana e internazionale, dalle più conosciute alle meno suonate. – Tutto il programma

Leggiuno – Fino all’8 gennaio c’è la possibilità di vedere l’istallazione delle lucine.

Brebbia – Scaldate i motori, anzi le gambe e preparate i vestiti da Babbo Natale: a Brebbia arriva la seconda edizione della Christmas Running. Appuntamento sabato 23 dicembre in centro al paese, grazie all’organizzazione di Comune, Fondazione Terzoli e Centro Diurno. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nella giornata di sabato 23 dicembre, alle ore 14.30, si terrà la “Festa di Solidarietà” organizzato dal distaccamento Vigili del Fuoco di Busto

Arsizio/Gallarate. Come ogni anno non mancherà l’arrivo di Babbo Natale, che arriverà dopo tanti anni con elicottero nucleo vvf di Malpensa aiutato dal gruppo specializzato SAF del Comando Provinciale VV.F. – Tutto il programma

Tradate – Tradizionale appuntamento natalizio con il Corpo Musicale “Città di Tradate”, che quest’anno dedica la serata alle associazioni che si preoccupano del benessere e della tutela degli animali e dell’ambiente. Sabato 23 dicembre, alle 21 a Villa Truffini.

Tradate – Notte bianca di Natale. Sabato sera dalle 20 alle 23 negozi aperti e divertimenti per tutti in centro tra bancarelle e canti natalizi. Apertura con i canti gospel in piazzetta rosa.

DOMENICA 24 DICEMBRE

Varese – Domenica 24 dicembre Shopping in esterno aspettando il Natale

dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in Galleria Manzoni.

Sacro Monte – Domenica 24 dicembre “I piccoli alberi di Natale”, Spettacolo/laboratorio per bambini e famiglie alle ore 15 alla Location Camponevo in Via Dell’Assunzione, 17. Info e prenotazioni +39 3933315016; arteatrovarese@gmail.com.

Dolce Merenda al Sacro Monte nel pomeriggio

Ristorante Milano – Via Assunzione, 7; Ristorante Montorfano – Via Del Santuario, 74; Trattoria Il Ceppo – Piazzale Pogliaghi, 2, Prezzo fisso € 6,00 dolce e bevanda

Funicolare di Varese – La notte di Natale si potrà salire al Sacro Monte a bordo della funicolare, aperta per l’occasione fino alle due di notte – Tutte le informazioni

Sacro Monte – Domenica “Storie del scendere e salire…….In Funicolare”

dalle ore 22.30 e sino all‘1.00. Storie natalizie raccontate da Betty e Chicco Colombo, col coinvolgimento dei viaggiatori, durante la salita e la discesa in funicolare. A cura di associazione culturale no profit Arteatro. Info e prenotazioni +39 3933315016; arteatrovarese@gmail.com.

Sacro Monte – Natale del Signore, Santuario di Santa Maria del Monte, dalle ore 23.30. Veglia di preghiera e a seguire Santa Messa di mezzanotte. Funicolare aperta dalle 22.30 alle 2 di notte.

Varese – Domenica Biblioteca in villa Natura, bellezza e conoscenza in Villa Paradeisos, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 a Villa Paradeisos. info@villaparadeisos

Varese – Domenica casetta di Babbo Natale, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in piazza Repubblica. Una foto con Babbo Natale e consegna delle letterine. Ingresso gratuito.

Laveno Mombello – Torna come ogni anno l’atteso momento della posa di Gesù Bambino nel presepe sommerso di Laveno Mombello. L’appuntamento è come sempre per il 24 dicembre dove già dal pomeriggio gli Amici del Presepe Sommerso accoglieranno tutti distribuendo vin brulè e cioccolata calda. – Tutto il programma

Inarzo – Una grande festa per scambiarsi gli auguri. La Pro Loco Inarzo, il sindaco e gli amministratori incontreranno tutti la Vigilia di Natale, sul Piazzale della Chiesa dalle ore 21.00 davanti al falò per il tradizionale scambio di auguri in attesa dell’arrivo del Babbo Natale. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Il mercatino di Natale in piazza San Giovanni sarà aperto fino al 24 dicembre dalle 10 alle 19,30. Sempre il giorno della vigilia, dalle 16,30 alle 19,30, la band Farfadel proporrà musiche folk in centro mentre dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 truccabimbi e palloncini allieteranno i più piccoli. Resta aperto il battistero della basilica di San Giovanni con i presepi allestiti dall’Aias.

LUNEDì 25 DICEMBRE

Buon Natale a tutti!

DONA UN PRANZO DI NATALE!

Se volete regale un pranzo alle persone meno fortunate potete farlo con un clic. La Parrocchia della Brunella e gli Amici del Pane di Sant’Antonio hanno attivato la possibilità di donare un pranzo (5 euro) o un pranzo di Natale (15 euro) – Clicca qui per capire come fare

Varese – Come vuole la tradizione, Twiggy festeggerà il Santo Natale (e il compleanno di dj Vigor) con un’edizione speciale di Supersound. Per l’occasione vi faremo ascoltare il meglio del rhythm’n’blues, funk, soul music, dal ritmo rockin’ degli anni ’50 fino ai rare grooves dei ’70s. – Tutto il programma

MARTEDì 26 DICEMBRE

Varese – Martedì 26 dicembre, “Dopo il Presepe…”, percorso teatrale nel borgo alla scoperta di un presepe d’arte con attori e musica, ore 14.30, Terrazza del Mosè. Info: +39 39 333 15016, arteatrovarese@gmail.com.

Sacro Monte di Varese – Le casette giocattolo della bambina architetto

Spettacolo/laboratorio per bambini e famiglie, ore 15.00, Location Camponevo di Via Dell’Assunzione, 17. A cura di Associazione culturale no profit Arteatro.

Dolce Merenda al Sacro Monte nel pomeriggio. Ristorante Milano – Via Assunzione, 7; Ristorante Montorfano – Via Del Santuario, 74; Trattoria Il Ceppo – Piazzale Pogliaghi, 2. Prezzo fisso € 6,00 dolce e bevanda.

Somma Lombardo – Le vacanze di Natale? In barca sul Ticino. Sull’onda del gran successo nei mesi invernali, confermata per i prossimi giorni festivi la navigazione turistica dal Panperduto – Ecco gli orari