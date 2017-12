Elezioni regionali, Maroni: “Perfetto votare a marzo”

Sembra sempre più definita la data del voto per le elezioni politiche e anche sulle Regione si scalda il dibattito. Come abbiamo visto sembra sempre più vicina la fine della legislatura e c’è anche una data di apertura delle urne: il 4 marzo.

Queste sono le informazioni che circolano sulle elezioni nazionali ma nel 2018 ci sarà anche il rinnovo del Governo regionale e Roberto Maroni, governatore lombardo uscente, ribadisce ancora una volta la sua propensione all’accorpamento.

«Non vedo motivi per farle in date diverse. Abbiamo votato lo stesso giorno nel 2013, il 4 marzo sarebbe una data perfetta per fare l’election day». Lo ha ribadito rispondendo alle domande dei giornalisti sull’ipotesi di accorpamento fra elezioni regionali ed elezioni politiche.

Per le elezioni regionali ha ricordato Maroni, «abbiamo una “finestra” che si chiude il 30 di aprile, oltre quella data non si può andare. In Lombardia chi decide la data è il prefetto di Milano, mentre nel Lazio è il presidente della Regione”.

Il governatore si è mostrato invece scettico sull’ipotesi di un accorpamento regioni-amministrative. «Mi pare priva di fondamento concreto, perché le amministrative per legge si devono tenere fra il 15 aprile e il 15 giugno, ma di solito si vota verso la fine di questo periodo. Detto ciò, il Governo e il prefetto sanno qual è la nostra posizione: fare come nel 2013 elezioni politiche e regionali insieme».