Tra elfi e bolle di sapone, inaugurato il villaggio di babbo Natale

E’ stato inaugurato a Casciago il villaggio di Babbo Natale a villa Castelbarco. Il villaggio resterà aperto per due weekend consecutivi: da venerdì 8 a domenica 10 e da sabato 16 a domenica 17 dicembre.

Galleria fotografica Il villaggio di babbo Natale a villa Castelbarco 4 di 38

Come già l’anno scorso, per i bimbi c’è il laboratorio degli Elfi, coordinato da Speedycreativa, che realizza insieme ai bambini manufatti natalizi da portare a casa. E anche quest’anno i bimbi possono portare la loro letterina direttamente a Babbo Natale nella sua casetta, ci saranno dei pony da cavalcare e tanti piccoli eventi: dagli spettacoli di magia alle letture natalizie.

IL PROGRAMMA

Sabato 9 alle 11 e alle 16 spettacolo di magia con il mago Ale Bellotto, il pomeriggio invece sarà sportivo con il minibasket “Baco Luca” e il calcio di “Cas.Mo“.

Domenica 10 ci saranno invece – alle 11 e alle 16 – momenti di letture natalizie a cura di libri e… di Fabiola Argenta. Mentre sabato 16 e domenica 17 dicembre protagonista sarà il truccabimbi natalizio.

Intorno al villaggio di babbo Natale, anche un piccolo ma selezionato mercatino natalizio di prodotti e curiosità del territorio, e per la prima volta anche uno stand gastronomico all’ora di pranzo: dall’8 al 10 a cura dei Porci Scomodi e il 16-17 a cura delle associazioni genitori delle scuole di Casciago e Morosolo.

L’ingresso è gratuito per gli adulti e per i bambini fino ai 3 anni. I bimbi dai tre anni in su hanno un contributo di ingresso di 8 euro, che comprende l’entrata al laboratorio degli elfi con la possibilità di portare a casa quello che hanno prodotto con loro, la consegna della lettera di Babbo Natale e la merenda.

Il villaggio di Babbo Natale, ideato e organizzato dall’associazione 23&venti con il supporto di Actl e in collaborazione con Aime e il comune di Casciago, ha come mediapartner Varesenews.