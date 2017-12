L’estratto di nascita per riassunto, o quello che comunemente viene semplicemente chiamato estratto di nascita, è un documento molto completo che riporta tutte le informazioni relative alla nascita di un soggetto, ma anche tutte le annotazioni. Che cosa si intende per annotazioni? Le annotazioni sono tutti i fatti che hanno avuto luogo dopo la nascita del soggetto e che sono a questa nascita strettamente connessi. Le annotazioni disponibili sono davvero innumerevoli. Di seguito vi proponiamo alcune tra le annotazioni principali e che possono essere di maggiore utilità.

Estratto di nascita e adozione

Coloro che hanno preso in adozione un bambino credono di essere gli unici ad avere il diritto di dire al proprio figlio che è stato preso in adozione dopo la sua nascita. Questo in parte è sicuramente vero, quantomeno dal punto di vista morale. I ragazzi che desiderino però avere informazioni al riguardo, possono richiedere, se hanno compiuto la maggiore età, un estratto di nascita su cui infatti una possibile adozione deve essere stata annotata. In alcuni casi ovviamente è anche possibile che sull’estratto di nascita siano presenti sia la maternità che la paternità, il nome quindi dei genitori biologici. Oltre alle indicazioni relative all’adozione, l’estratto di nascita può anche riportare annotazioni relative alla tutela di un minore, nel caso in cui quindi sia stato dato in affidamento.

Estratto di nascita e riconoscimento dei figli

Non solo, è anche possibile tramite la richiesta di un estratto di nascita per riassunto venire a conoscenza dell’avvenuto riconoscimento da parte di un genitore oppure del suo disconoscimento.

Estratto di nascita e cittadinanza italiana

L’estratto di nascita per riassunto è un documento importante anche per tutti coloro che vogliono controllare lo stato della loro cittadinanza italiana. La presenza della cittadinanza italiana viene infatti riportata su questo documento, così come un’eventuale perdita della cittadinanza, una rinuncia volontaria oppure il riacquisto della cittadinanza.

Estratto di nascita e modifica di nome e cognome

Nel caso in cui nel corso degli anni via sia stata una qualche modifica al nome del soggetto, al suo cognome o anche ovviamente ad entrambi, queste informazioni sono presenti in un estratto di nascita per riassunto, documento quindi che attesta in modo ufficiale che questi cambiamenti sono effettivamente avvenuti.

Dove e come reperire un estratto di nascita

Per richiedere un estratto di nascita è possibile fare riferimento ovviamente all’ufficio Anagrafe del proprio Comune di nascita, ma coloro che non hanno molto tempo a loro disposizione possono sempre scegliere di utilizzare i servizi web messi a disposizione da portali specializzati nella fornitura di certificati e documenti.

