Europei Copenhagen: Castiglioni e Martinenghi fuori dal podio nei 50 rana. Scozzoli d’oro

Pomeriggio in vasca a Copenhagen, dove si stanno svolgendo gli europei di nuoto in vasca corta, per Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi nei 50 rana.

Buone le performance dei due varesotti nelle semifinali: Arianna ha conquistato la finale con il tempo di 30”01, quinto tempo assoluto e nuovo record italiano. Nicolò invece ha chiuso la sua prestazione in 26”31, ritoccando i record Juniores mondiali ed europei, ma valido per ottenere l’ottavo tempo, ultimo disponibile per qualificarsi alla finale. Prima di lui l’altro italiano, Fabio Scozzoli, autore di un buon 25”74.

In finale la Castiglioni ha chiuso sesta, con il tempo di 30″06, nella gara vinta dalla lituana Ruta Meilutyte.

Nella finale maschile a salire sul gradino più alto del podio è stato – un po’ a sorpresa ma meritatamente – l’italiano Fabio Scozzoli, che ha firmato anche il record europeo con il tempo di 25″62. Ottavo posto per Martinenghi, che ha chiuso la sua gara in 26″48.

Molto buona la prestazione di Matteo Rivolta, che nei 100 metri farfalla ha conquistato la finale vincendo la propria batteria con il tempo di 50″01, che è anche il miglior tempo assoluto delle semifinali.

Medaglia d’argento per la staffetta 4×50 di Calvi, Orsi, Nalesso, Magnini, dietro solo alla Russia.