Ex Cantoni: al via i lavori di bonifica dell’amianto

Addio amianto dall’area manifatturiera “ex Cantoni” di Via Don Marzorati a Saronno.

L’amministrazione comunale ha annunciato che sarà effettuata la rimozione di tutto l’amianto presente nell’insediamento. La copertura pericolosa sarà rimossa dalle tubazioni e dai cunicoli di trasferimento e collettamento delle linee di produzione.

Si comincia con la bonifica e l’asporto dell’amianto presente nel locale caldaia, consistente per lo più in materiale di coibentazione dei serbatoi e delle tubazioni presenti all’interno della struttura, per passare successivamente all’asporto della copertura in cemento amianto ed, infine, si procederà alla parziale demolizione dell’immobile.

Si tratta del cronoprogramma necessario per liberare l’area e permettere il definitivo asporto dell’ultima quota di terreni contaminati.

Il collaudo finale concluderà la bonifica dei suoli avviata sin dallo scorso anno. Tutte le fasi della bonifica sono comunque attentamente monitorate per ottenere, a fine interventi, un’area riqualificata, disponibile per i nuovi usi definiti in accordo tra l’Amministrazione comunale e la proprietà.

«Collaudo finale sui terreni e bonifica dell’area dall’amianto sono obbiettivi che stiamo per raggiungere, ricordo come proprio in una delle prime conferenze dei servizi sotto la gestione di questa amministrazione ci impegnammo da subito nel richiedere la bonifica dalla presenza di asbesto all’interno di questa area così importante per la nostra città » dice l’Assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone .

«Una notizia indubbiamente positiva, che porterà al raggiungimento di due importanti obbiettivi la conclusione dell’iter per la bonifica dei terreni e la rimozione della presenza di amianto nelle sue varie forme. Due obbiettivi facenti parte di una progettualità più ampia che porterà alla bonifica di questa zona strategica per Saronno » afferma il Presidente della Commissione Ambiente e Sport consigliere comunale Carlo Pescatori.

«L’attenzione per le aree dismesse e le relative bonifiche è una costante della nostra azione amministrativa, dopo l’azione intrapresa sulla ex- De Nora, continuiamo l’iter e gli interventi necessari per restituire ai saronnesi l’area ex-Cantoni bonificata. L’asportazione dell’amianto che ricordo è presente sotto forma di tubazioni, cunicoli e materiale coibentante sarà un importante passo in avanti verso la bonifica dell’area» chiude il Sindaco Alessandro Fagioli.