Ex De Nora, al via al bonifica

Partirà nei prossimi giorni la bonifica dell’ultima parte dell’ex De Nora, un’area di circa 48 mila metri quadrati, collocata nei pressi della stazione ferroviaria, con accesso dalla via Ferrari e compresa fra via Varese e via Escrivà de Balaguer.

Operativamente la bonifica dell’area consisterà nell’asporto ed nell’avvio a smaltimento di circa 2 mila metri cubi di terreni con parziale presenza di metalli derivanti dalla pregressa attività di fonderia.

Sarà garantito il livello più alto e accurato di bonifica ossia quello che renderà la superficie fruibile per uso verde e residenziale.

L’ex De Nora faceva parte integrante del comparto produttivo dell’ex Cemsa società italiana di costruzioni elettromeccaniche e di locomotive a vapore ed elettriche, attiva sino al 1948 e acquisita dal 1936 dall’ingegnere aeronautico Gianni Caproni che già controllava la limitrofa Isotta Fraschini. Nell’area si sono, quindi, succedute attività meccaniche che rendono necessaria una bonifica della zona. Nel 2004 la proprietà, in vista di una riqualificazione generale dell’area, avviava le indagini ambientali e s’impegnava nella successiva fase di risanamento quasi del tutto ultimata tranne che per un’area residuale collocata al confine nord-orientale. Purtroppo l’intervento è si interrotto definitivamente nel 2009 con la dichiarazione fallimentare dell’azienda.

L’Amministrazione comunale ha completato l’iter per la riscossione della garanzia finanziaria regionale. La somma è ora a disposizione del Comune per bonificare i residui 2.000 metri quadrati sulla scorta del progetto già approvato e, quindi, per rendere nuovamente fruibile l’intera area come parcheggio.

«Lo svincolo da parte di Regione Lombardia della fidejussione depositata diversi anni fa – spiega l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone– ci permetterà di terminare la bonifica di un’area decisamente strategica. Ora abbiamo individuato l’operatore e inizierà la fase esecutiva. Siamo una delle prime amministrazioni in provincia di Varese a completare un iter così impegnativo. Seguiremo come sempre con attenzione tutte le fasi degli interventi».

«Grande soddisfazione per l’inizio della bonifica – rimarca il presidente della commissione Ambiente e Sport e consigliere comunale e provinciale Carlo Pescatori – è un risultato prezioso per Saronno che permetterà il completamento, finalmente, della riqualificazione di questa area cruciale per la città».