Ex Saronno Seregno, appello ai saronnesi: “Non perdiamo l’occasione del consiglio comunale aperto”

Mercoledì 6 dicembre alle 20 in Sala Vanelli si terrà il consiglio comunale aperto sul tema “Ferrovia dismessa Saronno-Seregno: quali prospettive di riuso sostenibile”.

A lanciare un appello ai saronnesi ad essere presenti e all’Amministrazione comunale a fare finalmente chiarezza è la lista civica Tu@Saronno: “E’ un tema su cui l’amministrazione Fagioli non ha fornito un’adeguata informazione – una problematica di rilievo per la città che è stata solo sfiorata nell’unico incontro volto a presentare il ben più ampio progetto Cms di mobilità sostenibile. Non solo l’amministrazione ha deciso di ignorare le oltre 600 firme di cittadini che chiedevano un consiglio comunale aperto, nascondendosi dietro un aspetto di natura regolamentare, anche se formalmente corretto. Perché il Sindaco non ha convocato di sua iniziativa un consiglio comunale aperto, vista la mobilitazione di 13 associazioni, le oltre 600 firme cartacee, e le 2000 firme on-line di cittadini che si sono espressi per un’idea progetto diversa?”

Tu@Saronno riepiloga la vicenda: “Questo consiglio comunale aperto è stato reso possibile grazie all’interessamento di molti cittadini e alla richiesta di sette consiglieri di minoranza. Sarebbe stato invece doveroso per l’amministrazione informare e discutere con i residenti dei quartieri posti in adiacenza alla ferrovia dismessa e la città, prima di prendere la decisione irreversibile di distruggere ponticelli e massicciata, una struttura urbana che caratterizza un’ampia area di Saronno da 130 anni. Lo sbancamento della struttura, deciso senza un’adeguata partecipazione e iniziato lo scorso 6 novembre in assenza di un progetto esecutivo, avrebbe fatto il suo corso se la Sopraintendenza non avesse posto un iniziale fermo ai lavori e poi avviato il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale della struttura“.

“Il consiglio comunale aperto – concludono dalla lista civica – è un’occasione da non perdere per i cittadini di Saronno, in cui far sentire la propria voce all’Amministrazione Comunale. Un’opportunità unica di democrazia diretta. Ci auguriamo che tutti colgano l’importanza del tema e partecipino attivamente a questa assemblea cittadina, riappropriandosi così di un diritto di esercizio democratico fondamentale, e riavvicinandosi a temi politici che sono di tutti”.