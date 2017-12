Fabio Tonazzo nominato segretario della Lega nella circoscrizione 3

Fabio Tonazzo, già Responsabile Provinciale Enti Locali, è stato eletto Segretario della circoscrizione 3 della Lega. La circoscrizione comprende i comuni di Fagnano Olona, Solbiate Olona, Olgiate Olona, Lonate Ceppino, Castelseprio, Cairate, Caronno Varesino, Morazzone, Carnago, Solbiate Arno, Gornate Olona, Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Castiglione Olona, Vedano Olona. Succede a Marinella Colombo.

«Ringrazio della fiducia accordatami dai militanti per questo importante incarico che svolgerò con il massimo impegno e dedizione, cosciente del fatto che abbiamo di fronte a noi 3 anni di difficili sfide politiche ed elettorali che saranno decisive per il futuro del nostro territorio – dichiara Tonazzo -. A livello politico stiamo attraversando una importante fase di cambiamento, dobbiamo cogliere tutte le opportunità di questo momento storico per rafforzare ulteriormente le nostre sezioni coinvolgendo nuovi simpatizzanti ma anche diventando sempre di più un punto di riferimento per recepire le necessità e le richieste di cittadini ed imprese. Un “grazie” a Marinella Colombo, che ha guidato le sezioni in questi anni con grande competenza e spirito di sacrificio».