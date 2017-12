Fabio Volo incontra i lettori alla Ubik

Un grande appuntamento alla libreria Ubik di Varese: mercoledì 20 dicembre, alle ore 18:30, sarà presente in libreria Fabio Volo per firmare le copie del suo nuovo romanzo “Quando tutto inizia”, edizione Mondadori.

L’evento è libero, l’autore sarà presente in libreria per incontrare i fan e firmare le copie del suo libro.

Il libro

I protagonisti di questo libro si incontrano in primavera, quando i vestiti sono leggeri e la vita sboccia per strada, entusiasta per aver superato un altro inverno. Scoprire che nel mondo esiste qualcuno con cui ti capisci senza sforzo è un piccolo miracolo. Ma quando la bolla s’incrina, cominciano ad affacciarsi le domande. Si può davvero prendere una pausa dalla propria vita? Forse le cose importanti iniziano quando tutto sembra finito…