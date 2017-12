Federico Morlacchi, voglia di vincere e di aiutare i compagni

«Scrivere il libro è stato impegnativo, ma anche vincere sette medaglie ai Mondiali non è stato semplice». Sorride Federico Morlacchi nella bella cornice di Villa Recalcati: la sede della Provincia ha ospitato ieri – giovedì 14 – una serata in onore del campione di nuoto paralimpico che ha presentato la sua prima autobiografia, “Nato per l’acqua”, scritta a quattro mani con Davide Di Giuseppe.

Morlacchi, 24 anni compiuti a novembre, è intervenuto dopo la proiezione del mediometraggio “Pesci combattenti”, film realizzato nel 2016 in previsione delle Paralimpiadi di Rio de Janeiro che vede protagonisti proprio gli azzurri del nuoto (tra cui un’altra varesina, la malnatese Arianna Talamona).

Poi, introdotto dal consigliere provinciale Paolo Bertocchi e “incalzato” dal giornalista Roberto Bof, Federico ha parlato al pubblico della sua esperienza, dei suoi risultati e dell’avventura mondiale appena vissuta a Città del Messico dove il campione della PolHa ha vinto sette medaglie di cui due d’oro.