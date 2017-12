Luino attende il grande campione Morlacchi al rientro del trionfo ai mondiali di nuoto e lo accoglierà con calore in Municipio il 16 dicembre alle 18 presso la Sala Consiglio per la presentazione patrocinata dal Comune di Luino di Nato per l’acqua, Federico Morlacchi si racconta a Davide Di Giuseppe.

La Città di Luino segue da anni con grande affetto e partecipazione la brillante carriera dell’indiscusso campione mondiale di nuoto, esempio per tanti giovani che amano praticare sport a tutti i livelli.

Nel 2012, durante la Festa dello Sport, gli venne consegnata una medaglia d’oro dal Sindaco Andrea Pellicini, in merito alle vittorie conseguite durante i XIV Giochi Paralimpici di Londra.

Luino ha sempre applaudito i grandi successi del mitico Federico, (anche esponendo uno striscione sul Municipio) invitandolo anche in Consiglio Comunale prima delle sue gare, proprio come accadde nel Consiglio Comunale del 26 luglio 2012.

Nel 2015 Andrea Pellicini gli riconobbe il titolo di Ambasciatore di Luino nel Mondo, a conferma della stima e dell’affetto della comunità luinese.Il grande campione ha presenziato quale guest star a manifestazioni sportive in città, come nel 2014, quando aprì lo spettacolo serale della Festa dello Sport. L’incontro è moderato dal giornalista Agostino Nicolò.

“Acqua. Solo l’acqua davanti agli occhi. Le scie dei riflessi, ipiccoli flutti scintillanti in superficie. Il rombo sordo della piscina. I cuori che pulsano all’impazzata prima di arrestarsi, tutti insieme, allo start.

Acqua. Solo acqua davanti a sé. 200 metri in due minuti. Tutto in quei due minuti. O niente”.

Rio 2016: con un oro e tre argenti olimpici, Federico Morlacchi raggiunge la vetta del nuoto paralimpico mondiale. Dopo aver conquistato i Mondiali di Montreal nel 2013, dove realizza anche il record del mondo nei 100 Delfino, abbattendo il muro del minuto con il tempo di 59”63, il giovane nuotatore fa incetta di ori agli Europei di Eindhoven nel 2014 e a quelli di Funchal nel 2016.

A soli ventitré anni, si può considerare a pieno titolo uno dei più grandi nuotatori italiani. La sua, tuttavia, non è

solo una storia di successo e di gloria. Federico nasce con un’ipoplasia congenita alla gamba sinistra, cui aggiunge nei primissimi mesi di vita altri gravi problemi di salute. Superata una miriade di difficoltà, trascorre serenamente la sua infanzia, finché non scopre, quasi per caso, la grande passione della sua vita: il nuoto. Malgrado un talento eccezionale e un’attitudine straordinaria alla competizione, deve affrontare molti ostacoli insidiosi lungo il suo cammino, deve confrontarsi con avversari straordinari e, soprattutto, con i suoi stessi limiti e le sue paure,

fino a conquistare i traguardi più ambiziosi. Il libro non si limita a celebrare un campione: narra la vicenda di un bambino che non si lascia abbattere dalla sventura e che, al contrario, utilizza il suo handicap come un trampolino verso la sfida più grande, quella di diventare un uomo.

Federico Morlacchi nato a Luino (VA) nel 1993, è un nuotatore italiano, vincitore di sette

medaglie paralimpiche, di cui una d’oro, due volte campione mondiale e dieci volte campione europeo.

Davide Di Giuseppe nato a Varese nel 1975, è un insegnante. Vive a Cunardo (VA). Ha

pubblicato due romanzi: *Il deserto di fiori* (2010) e *Le ragioni di Giulio*

(2012).