Fermano il consumatore e arrestano lo spacciatore, 21enne fermato

Fermano una 20enne con una dose di marijuana e risalgono allo spacciatore che finisce in manette. I Carabinieri della stazione di Parabiago hanno tratto in arresto un 21enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, procedevano al controllo di una 20enne della zona che veniva trovata in possesso di una dose di “marijuana”.

Dalle immediate indagini si comprendeva come la stessa avesse appena acquistato la sostanza stupefacente dal citato 21enne che, sottoposto a perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 200 grammi di marijuana, una dose di cocaina, due bilancini di precisione e un’ingente somma di denaro.

L’arrestato è stato trattenuto per poi essere condotto al Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo mentre l’acquirente è stata segnalata ai competenti organi amministrativi quale assuntrice sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.