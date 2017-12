Ferrero e Cain monumentali. Wells, non basta un grande sprazzo

AVRAMOVIC 6,5 – Altra buona prova ad allungare la striscia positiva di Aleksa da quando è stato in Nazionale. Certo, come per Tambone (vedi sotto) la sua partita è “viziata” da un erroraccio (passaggio dietro la schiena in mano a un virtussino) in un momento delicato e favorevole per Varese. Però sta in campo con autorevolezza, è utile in difesa, crea per sé e per gli altri. Peccato per le troppe sbavature, pardon palle perse.

PELLE 6 – Bocciarlo non è giusto, perché dentro all’area si sbatte, prende colpi, cerca di divincolarsi, distribuisce un paio di stoppatone. Insomma, fa parecchio. Però è in campo in avvio quando la squadra viene presa d’infilata, cosa che con Cain non accade, e non trova le giocate necessarie per fare diventare buona una partita discreta.

NATALI 6 – Non sfrutta appieno i 21′ che Caja gli concede per via di assenze e situazione falli. In difesa è un fattore, perché si spende su chiunque gli capiti a tiro e vola spesso e volentieri a rimbalzo contribuendo alla vittoria di Varese sotto i tabelloni. In attacco invece è ancora un gradino sotto a questa categoria come dimostrano le tre triple abbondantemente fuori bersaglio.

OKOYE 7 – Entra ed esce dalla trama della partita con una facilità impressionante: alterna dormite difensive e forzature a capolavori e triple ma il bilancio complessivo è sicuramente positivo. Qualche penalità banale lo porta però a centellinare il suo impiego, fino a che scocca l’ora del quinto fallo prima del supplementare. Peccato.

TAMBONE 6 – Partita da “7” per il piglio mostrato, per le iniziative prese, per il bottino complessivo (9 punti, 2 assist, 4 falli subiti) ma voto finale irrimediabilmente abbassato per quella scellerata infrazione di passi in contropiede che ha raggelato una Varese altrimenti capace di andare a +4 in un momento chiave della gara. A un lungo la si può quasi perdonare, a un play no.

CAIN (IL MIGLIORE) 7,5 – Altra partita da valutazione super per il pivot di Caja: 27 totale, con doppia doppia mancata solo per un rimbalzo. Salta meno degli avversari, pesa meno dei pari ruolo, non ha tiro dalla media ma chiude a quota 14 ed è il migliore tra i lunghi in campo, mostrando grande intelligenza cestistica.

FERRERO 7,5 – Gran partita, da capitano vero e da veterano. Peccato che alla voce tutela Giancarlo sia a quota zero: gli fischiano anche i sospiri e il computo dei falli cresce prestissimo, diventando una zavorra al suo impiego. Ma avercene di giocatori come il Ferrero di questa sera: 17 punti, 7/9 dal campo.

WELLS 5,5 (IL PEGGIORE) – Pagella difficilissima: il playmaker galleggia a lungo intorno alla sufficienza, poi “crolla nelle quotazioni” verso la fine dei regolamentari quando rinuncia a un paio di tiri aperti e evita le responsabilità. Nell’ultimo minuto è un’ira di Dio e ribalta la partita, poi però nell’overtime torna a non lasciare segni. Spiace, ma servivano più costanza e più leadership, al di là dei 4 assist.