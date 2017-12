Festa del Tesseramento per l’Associazione Partigiani

Come ogni anno, l’Anpi Gallarate promuove la Festa del Tesseramento, che si terrà domenica 17 dicembre 2017, dalle 9.30 nella sede di via Madonna in Campagna 10/a

L’evento sarà allietato dalla Bad Wine Acoustic Duo.

«Sarà occasione di scambio di auguri e, per chi lo voglia, del rinnovo dell’adesione all’Associazione, ritirando la propria tessera». La tessera di quest’anno dell’associazione partigiani celebra l’importante anniversario della Costituzione del 1948, entrata in vigore il 1° gennaio di quell’anno.

Sarà disponibile inoltre il tradizionale Calendario Anpi Gallarate 2018, approntato per l’occasione da Ilaria Mascella, in un numero di copie limitato.

L’evento è aperto a tutti, iscritti, amici e simpatizzanti di Anpi.