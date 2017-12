Festa di Natale: gli alunni della Carlo Zona ringraziano

La scuola primaria «Carlo Zona» di Creva, le maestre, le mamme del Comitato e tutti gli alunni ringraziano il sig. Rolli di Lombardia Web per la stampa dei calendari, i Volontari dell’AVIS per la compagnia e la disponibilità e il loro tradizionale stand della cioccolata e vin bruleè, commercianti di Luino per aver sostenuto parte dei costi della realizzazione della Festa di Natale