Festa di Natale solidale all’Agenzia formativa

La sede dell’Agenzia formativa di Varese ha ospitato l’evento annuale organizzato da Save the Children: “Crisman Jumper Day”. Si tratta di un evento che si svolge in tutto il mondo per sensibilizzare sul tema della povertà e raccogliere fondi da destinare all’infanzia.

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente indossare un maglione natalizio.

Da questa idea nasce una serie di “liberi eventi” lasciati alla creatività e all’organizzazione di chiunque voglia aderire.

L’agenzia Formativa della Provincia di Varese ha messo a disposizione la sede di via Monte Generoso. « Questo è stato un evento pilota che, visto il successo, pensiamo di riproporre per l’anno prossimo – fa sapere Ivan Cardaci, Responsabile di sede – colgo anzi l’occasione per ringraziare tutti i colleghi che, a vario titolo hanno organizzato l’evento, non solo per le energie che ci hanno messo ma soprattutto per la capacità di coinvolgere gli allievi che hanno risposto in una maniera positiva e costruttiva».

I ragazzi del Centro di Formazione professionale hanno partecipato con entusiasmo mettendo a disposizione le proprie capacità nei diversi settori e assistendo poi al concerto finale del Laboratorio Creativo che, attivatosi da pochi mesi ha ideato e organizzato l’evento, articolandolo in vari momenti. La sezione di pasticceria ha realizzasto e messo in vendita di biscotti natalizi,crostatine e muffin.

Il servizio bar, gestito dagli allievi ha preparato un caffè speciale a base di crema di gianduia e panna montata, mentre il corso cuochi ha realizzato il menu speciale per l’occasione, il pranzo è stato servito dai ragazzi e dalle ragazze dei sala bar.

Il corso floro/vivaisti ha messo in vendita composizioni natalizie da loro realizzate. Le allieve del corso di estetica hanno effettuato un servizio di manicure e di trucco pensato per le prossime festività.

Le allieve del corso di acconciatura hanno gestito delle attività in laboratorio con la realizzazione di pieghe a tema.

Per gli studenti è stato un momento di aggregazione e di partecipazione dove “fare scuola” vuol dire partecipare, appartenere, vivere la propria realtà di studenti lavorando alla realizzazione di un obiettivo che coinvolge tutti dagli allievi, alle famiglie ai docenti.