Il Festival di Sanremo 2018 è di Baglioni. Ecco i big in gara

La 68esima edizione del festival di Sanremo è pronta ad iniziare. L’appuntamento è, come sempre, per la seconda settimana di febbraio quando l’Ariston ospiterà per una settimana, o poco meno, il festival della canzone italiana.

Durante la diretta televisiva del programma “Sarà Sanremo” di Rai1, condotta da Federico Russo e Claudia Gerini, sono stati svelati i nomi dei 20 big selezionati da Claudio Baglioni e dalla Commissione musicale del Festival – composta anche da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley – che calcheranno il palco dell’Ariston dal 6 al 10 febbraio.

TUTTI I BIG – I nomi dei big sono stati snocciolati in diretta durante la sfida canora condotta da Claudia Gerini con Federico Russo e la partecipazione di Rocco Tanica in cui sono stati selezionati gli 8 giovani per la sezione Nuovi Talenti. Approderanno a Sanremo 2018 Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, The Kolors, Diodato e Roy Paci, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Lo Stato Sociale, Annalisa, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Renzo Rubino, Noemi, Ermal Meta e Fabrizio Moro,Le Vibrazioni, Ron, Max Gazzè, i Decibel di Enrico Ruggeri, Red Canziane infine Elio e Le Storie Tese. FOTO / I big e le canzoni in gara

I GIOVANI – E’ stata anche la serata delle selezioni dei giovani. Si sono esibiti in diretta Villa Ormond a Sanremo 16 artisti attraverso quattro manche. Di questi soltanto 6 sono stati selezionati per partecipare alla kermesse. Un risultato ottenuto dal giudizio di ben tre giurie: quella televisiva – formata da Ambra Angiolini, Gabriele Salvatores, Piero Pelù, Irene Grandi e Francesco Facchinetti – , la Commissione musicale – composta dal “capitano” Claudio Baglioni e da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley – e il Televoto riservato al pubblico a casa.

A questi si aggiungono i 2 finalisti di Area Sanremo, scelti dalla Commissione musicale che vanno completare il quadro delle Nuove Proposte. Ecco tutti i nomi: Mudimbi, Eva, Mirkoeilcane, Lorenzo Baglioni, Giulia Casieri, Ultimo, ai quali si aggiungono i due giovani in arrivo da Area Sanremo, Leonardo Monteiro e Alice Caioli.