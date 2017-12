Festività natalizie: cambiano gli orari del trasporto pubblico

Da ieri, sabato 23 dicembre, Autolinee Varesine ricorda che è entrato in vigore l’orario ridotto su tutta la rete.

Nel periodo natalizio i trasporti pubblici saranno così organizzati:

SERVIZIO URBANO – città di Varese

Da sabato 23 dicembre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018: orario RIDOTTO. Il servizio è sospeso nelle giornate del 25 dicembre e 1 gennaio. Il 26 dicembre e il 6 gennaio, come ogni giorno festivo, si adotta l’orario FESTIVO.

SERVIZIO EXTRAURBANO

Linee N20 (Varese-Angera-Sesto Calende)/N21 (Varese-Osmate): da sabato 23 dicembre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018 apposito orario NON SCOLASTICO.

Linee N10/11 (Varese-Ghirla-Luino/Lavena Ponte Tresa): da sabato 23 dicembre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018 apposito orario RIDOTTO.

Linee N05 (Varese-Clivio), N06 (Varese-Cuasso al Monte), N07 (Clivio-Bisuschio), N23 (Varese-Varano B.-Sesto C.), N24 (Varese-Villadosia), N25 (Varese-Arona), N27 (Varese-Castelseprio) e Varese-Tradate: da sabato 23 dicembre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018 orario RIDOTTO, pertanto si effettuano solo le corse di tipo FER (feriale) senza asterisco, FER VS (Feriale Vacanze Scolastiche) senza asterisco e FER AGO (Feriali Agostane).

Tutte le altre linee: orario NON SCOLASTICO, pertanto si effettuano tutte le corse di tipo FER (Feriale) e FER VS (Feriale Vacanze Scolastiche).

SU TUTTA LA RETE EXTRAURBANA il servizio è sospeso nelle giornate del 25 dicembre, 26 dicembre e 1 gennaio. Il 6 gennaio, dove previsto, si attua l’orario FESTIVO.

Al Sacro Monte nel periodo natalizio con bus+funicolare

Nel periodo natalizio, il Sacro Monte di Varese sembra un meraviglioso presepe naturale, dove le testimonianze di arte, fede e natura si uniscono in connubio reso ancora più bello dai colori dell’inverno.

Il trasporto pubblico rappresenta la soluzione ottimale per raggiungere la montagna varesina. Di seguito tutte le informazioni necessarie per effettuare un viaggio rapido, sicuro e tranquillo, sfruttando al massimo l’interscambio tra i bus di Autolinee Varesine e la funicolare Vellone-Sacro Monte che è particolarmente potenziato in questa fase dell’anno.

Periodo 24 dicembre – 7 gennaio

Con le sole eccezioni dei giorni di Natale (25 dicembre) e Capodanno (1 gennaio), in cui sono fermi sia i bus di Autolinee Varesine sia la funicolare di Avt, da domenica 24 dicembre 2017 a domenica 7 gennaio 2018 la funicolare Vellone-Sacro Monte è aperta tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.10. Pertanto, in questa fascia oraria i bus della linea C di Autolinee Varesine effettuano capolinea alla stazione di Vellone, proprio per garantire l’interscambio.

I bus della C (direzione Prima Cappella-Sacro Monte) si prendono comodamente nel centro di Varese, presso le fermate di via Maspero/piazzale Kennedy (a 50 metri dalle due stazioni ferroviarie), di via Vittorio Veneto (negozio Zara/fronte Coin) o di corso Moro (libreria Feltrinelli/piazza Monte Grappa): tutte le principali fermate sono identificate da un apposito pannello, apposto dal Comune di Varese, che indica il transito del pullman diretto appunto alla funicolare.

Nei giorni feriali, la C c’è ogni venti minuti: nei giorni festivi, ogni trenta minuti. Per gli orari: http://www.ctpi.it/servizi-urbani/scarica-orari-e-mappa

SERVIZIO STRAORDINARIO GRATUITO – NOTTE DI NATALE

Per chi vuole partecipare alla toccante Messa di Mezzanotte al Santuario, o semplicemente godersi lo spettacolo della montagna nella più bella notte dell’anno, Autolinee Varesine, Avt e Comune di Varese organizzano un servizio gratuito per la notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Bus in partenza, ogni venti minuti dalle 22.10 alle 23.50, da piazzale De Gasperi(fermata provvisoria Park&Bus/ingresso stadio), con direzione stazione Vellone per garantire l’interscambio con la funicolare. Rientri da Vellone alle ore 1.20, 1.40 e 2.00.

I biglietti?

Un biglietto unico, da 1.40 Euro, che vale novanta minuti vi permette di utilizzare sia l’autobus, sia la funicolare. Questo biglietto può essere fatto sulle macchinette a bordo autobus (che non erogano resto), nelle due stazioni della funicolare con le medesime macchinette, oppure in oltre settanta rivendite sparse in tutta la città di Varese, il cui elenco si trova a questo link: http://www.ctpi.it/servizi-urbani/rivendite-titoli-di-viaggio.

Si ricorda che, nel borgo del Sacro Monte, il bar “Pineta” di piazzale Pogliaghi e “L’Emporio” di via Beata Caterina Moriggi sono rivenditori di biglietti.