Fiamme al primo piano di un condominio

Nella notte di oggi, mercoledì 6 dicembre, attorno alle 2, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Mesenzana, in via Umberto da Mesenzana, per incendio appartamento.

Per cause ancora in fase di accertamento un’unità abitativa posta al primo piano di un condominio è stata interessata da un incendio, all’interno si trovava una donna che è stata estratta da un vicino di casa.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento il rogo, collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna e messo in sicurezza l’area.

L’abitazione è stata dichiarata inagibile.