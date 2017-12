In fiamme capanni e pollai, due ore di preoccupazione a Quinzano

Incendio a Quinzano San Pietro, appena ai margini del centro della frazione di Sumirago.

L’allarme è scattato verso le 15 in località Patagna, le fiamme (forse partite da una roulotte parcheggiata) hanno intaccato baracche, pollai e sterpaglie. (foto inviate da un lettore)



I vigili del fuoco – impegnati nello stesso momento anche a Oriano sopra Ticino – sono intervenuti con squadre inviate da Busto Arsizio. Preoccupazione tra i residenti perché l’incendio si é sviluppato poco lontano dalle case e anche dall’edificio della scuola materna.

Le fiamme si trovavano anche vicino ad alcuni tralicci Enel, il che ha imposto particolare prudenza ai vigili del fuoco.

Una giornata molto impegnativa per i pompieri, impegnati anche a Vergiate all’alba e poi a Oriano nel pomeriggio, per incendi boschivi. Quello di Oriano non era ancora stato domato a sera.