Fiamme in casa, intervengono i vigili del fuoco

Sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 dicembre, in una casa di via Della Fontana ad Arcisate i Vigili del Fuoco, per spegnere un incendio.

Si trattava di masserizie abbandonate in un locale che hanno preso fuoco.

I vigili del fuoco hanno agito in fretta riuscendo ad avere la meglio sul rogo.