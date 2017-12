Fiamme tra le case di Voldomino, frazione di Luino, nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 dicembre.

Alle ore 17:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Gera, per un incendio scaturito da alcuni contatori.

Un cavo di alimentazione ad alcuni contatori di un abitazione è andato in corto. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area, i tecnici della società elettrica hanno provveduto a disalimentare la linea e al ripristino.