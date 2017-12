I film al cinema più attesi del 2018

Quest’anno ormai è quasi giunto alla conclusione, spesso si fanno diverse classifiche delle migliori o peggiori fatti accaduti, ma noi siamo ottimisti e già pensiamo al futuro.

In fatto di cinema ci siamo chiesti quali saranno i film che avranno più successo ma soprattutto quali sono i titoli più attesi dal pubblico, quelle pellicole che attendono con trepidante ansia, per poi comprare il biglietto del cinema il giorno stesso dell’uscita.

Ecco a voi una lista di film da vedere per il prossimo anno, sperando che vi possa dare indicazioni su quale biglietto del cinema acquistare!

Avengers: Infinity War

Dopo il grande successo del primo Avengers, film della Marvel che racchiude i più grandi supereroi della casa fumettistica in cima alle classifiche per la più alta rendita al cinema di sempre, si mostra in un terzo capitolo che continua questa saga.

Basato sul gruppo dei Vendicatori di Marvel Comics è il seguito di Avengers: Age of Ultron e sarà interpretato da un cast corale con grandissimi attori che hanno partecipato alle scorse pellicola, ma non mancheranno nuovi inserimenti.

Questo film ha albore nel 2014 quando si decise che Infinity War doveva essere diviso in due diverse parti, nel 2016 però il progetto è virato in una diversa linea fondendo le due pellicole in un unico film, le riprese poi sono iniziate nel Gennao 2017.

In Avengers: Infinity War vedremo combattere insieme i classici Vendicatori che uniranno le forze insieme ai Guardiani della Galassia per combattere Thanos, il Titano Pazzo che ha intenzione di dominare l’intera galassia attraverso le gemme dell’infinito.

Il film uscirà nelle sale italiane il 25 Aprile 2018, un po’ prima delle sale statunitensi, un sequel di questo film è comunque previsto per il 2019 di cui ancora non si conosce il titolo.

Animali Fantastici e Dove Trovarli 2

Potranno dichiararsi contenti gli amanti della saga di Harry Potter e non solo, dopo il successo del primo Animali Fantastici e Dove Trovarli, un buon film che racchiude diversi generi come azione, avventura e fantasy, sono iniziate le riprese del secondo capitolo.

Se non avete visto il primo capitolo vi consigliamo di guardarlo, è una storia completamente slegata agli accaduti di Harry Potter, ma comunque molto divertente da seguire e molto intensa (Viene ripreso da Harry Potter soltanto l’ambientazione ed alcuni riferimenti che non è necessario cogliere).

Animali Fantastici e Dove Trovarli 2 è ambientato nel 1927 ed il nostro protagonista Newt aiuterà Albus Silente per fermare l’avanzata di GellertGrindelwald che aumenta il numero dei suoi seguaci, lo si può vedere alla fine del primo capitolo interpretato da Johnny Depp.

Insieme al primo teaser del film è stata rilasciata la data di pubblicazione del film prevista per il prossimo 16 Novembre 2018 nelle sale americane.

Jurassic World 2

Per gli amanti della saga di Jurassic Park invece abbiamo il secondo capitolo di Jurassic World, il primo ha riscosso molto successo a livello internazionale, anche se ha fatto storcere il naso di molti fan legati soprattutto alla trilogia originale.

Il secondo capitolo si chiamerà Jurassic World 2: Il regno distrutto e sarà ambientato sull’isola di Isla Nublar nella quale avviene un’eruzione vulcanica.

I nostri protagonisti dovranno salvare i dinosauri presenti nel parco a tema, purtroppo però ci saranno delle nuove specie oltre a quelle presenti che non saranno molto cordiali.

La data di uscita prevista per Jurassic World 2: Il regno distrutto nelle sale italiane è il 21 Giugno 2018.

Cinquanta sfumature di rosso

Dopo il grande successo riscosso con la trilogia di libri e successivamente riscosso con il primo capitolo al cinema Cinquanta sfumature di grigio, è la volta di una nuova pellicola che rappresenta la seconda parte tratta dal romanzo.

In questa seconda parte vedremo i protagonisti Anastasia e Christian che dopo il loro turbine di passione descritto nel primo capitolo affronteranno una storia un po’ più complessa, meno improntata sulla passione ma sarà rivolta più verso l’innamoramento dei due personaggi.

L’uscita sarà una delle prime per questo 2018, prevista infatti per il 09 Febbraio.

Altri titoli che sicuramente possono essere interessanti sono:

Venom, uno spin-off legato all’acerrimo nemico di Spdierman previsto in uscita nelle sale italiane per il 05 Ottobre 2018

Deadpool 2, dopo le stravaganti avventure vissute nel primo capitolo che forse qualcuno ha trovato un po’ volgare, la seconda parte arriverà nei nostri cinema il 31 Maggio 2018

Ant-Man and the Wasp è il secondo capitolo di Ant-Man, l’eroe Marvel più piccolo in assoluto dato che si trasforma in una minuscola formica, il secondo capitolo uscirà il 06 Luglio 2018

MazeRunner – La rivelazione, finalmente è in procinto di uscita il terzo capitolo di questa saga che vede dei ragazzi avvolti nel mistero del labirinto nella quale erano rinchiusi, data di uscita prevista per il 26 Gennaio 2018.

Tomb Raider, ci riprovano con l’eroina dei videogiochi Lara Croft in un nuovo capitolo completamente inedito sperando in un buon risultato, data di uscita prevista per il 16 Marzo 2018.

Insomma sarà un anno pieno zeppo di ottime occasioni per guardare un buon film al cinema!