Film e spumante: a Busto si aspetta la mezzanotte al cinema

Il cinema Manzoni di Busto Arsizio, in questi giorni di fine anno presenta una programmazione perfetta per tutta la famiglia: per i più piccoli la sala di via Calatafimi proietterà «Coco», l’ultimo gioiello della Disney-Pixar, in gara per due Golden Globe, quello per il miglior film di animazione e per la miglior canzone originale con «Remember Me» di Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, che ha anche la prospettiva concreta di portarsi a casa un Oscar.

E per i più grandi c’è «Come un gatto in tangenziale», commedia di Riccardo Milani che vede nel cast Antonio Albanese e Paola Cortellesi, insieme con Sonia Bergamasco e Claudio Amendola.

Quest’ultimo film sarà protagonista di un evento raro (unico?) in provincia: la proiezione delle 22 del 31 dicembre sarà mantenuta, contrariamente a quello che succede normalmente nei cinema provinciali, e al termine della proiezione delle 22.00 il pubblico potrà festeggiare in maniera semplice, con un bicchiere di spumante e una fetta di panettone, il nuovo anno insieme con i volontari del cinema teatro Manzoni di Busto Arsizio.

Il costo del biglietto di ingresso per i film di prima visione è fissato ad euro 7,00 per l’intero ed euro 5,00 per il ridotto, valido per tutto il pubblico nella giornata di lunedì. I biglietti possono essere acquistati anche on-line, tramite il circuito Crea Informatica, sui siti www.webtic.it o www.cinemateatromanzoni.it.