Finali del Campionato Primavera, Varese si candida

In un momento difficile per il calcio cittadino, Varese e il suo stadio avanzano una candidatura importante, quella per ospitare le finali del campionato Primavera, il torneo più importante a livello giovanile, vera e propria anticamera della Serie A (e infatti è organizzato dalla massima lega nazionale del pallone).

L’idea è nata qualche tempo fa e ha iniziato a concretizzarsi con una manifestazione di interesse presso la Lega Calcio. Ora la candidatura ha iniziato a farsi più solida e da Palazzo Estense sta per essere inviata una lettera ufficiale, firmata dal sindaco Davide Galimberti, per ufficializzare la proposta della Città Giardino.

La speranza è quella di ottenere l’assegnazione delle “Final Four” che concluderanno un torneo alle quali prendono parte 16 delle 20 squadre di Serie A con la loro massima formazione giovanile. La formula prevede infatti che alla fase per il titolo prendano parte le quattro migliori formazioni con partite “secche” di semifinale e finale in una sede ospitante.

Naturalmente un evento simile avrebbe un forte richiamo sia dal lato sportivo, sia da quello turistico: il campionato – ribattezzato per ragioni di sponsor “Primavera 1 Tim” ha un interesse per tutto il mondo calcistico e potrebbe portare in città i tifosi delle squadre coinvolte e (soprattutto) un alto numero di addetti ai lavori interessati a visionare i migliori talenti giovani del panorama italiano. Non a caso oltre al Comune (vivace l’assessorato allo sport, in questo caso) ha iniziato ad avvisare la Varese Sport Commission. L’organizzazione dovrebbe inoltre poggiare su alcuni investitori privati che avrebbero – ma in questi casi il condizionale è d’obbligo – già espresso un interesse concreto sulla candidatura del “Franco Ossola”. Nei prossimi mesi comunque dovrebbe arrivare una delegazione della Lega a visionare le strutture e quanto necessario; inutile dire che per la città e gli appassionati sarebbe un bel colpo.