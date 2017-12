Finisce con l’auto nel lago

Si è ribaltata mentre viaggiava sulla provinciale e la sua auto è finita nel lago.



È successo verso l’ora di pranzo di oggi, 27 dicembre, a Brusimpiano lungo la strada provinciale del lago non molto distante da un noto ristorante.

Qui il veicolo avrebbe perso il controllo per finire nella riva sottostante. L’auto è rimasta parzialmente a mollo, e la conducente è riuscita a uscire con le sue gambe dall’automobile.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con fluviali, sommozzatori e un’autogrù che sta tentando di recuperare il veicolo.



Le conseguenze per la donna al volante, 44 anni, non sembrano gravi: è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Luino.

La strada è rimasta parzialmente chiusa per consentire le operazioni di recupero del veicolo.