Finisce fuori strada e si ferma all’entrata del bar

Finisce fuori strada e l’auto si ferma a pochi centimetri dalla vetrina del bar. È accaduto a Bisuschio, domenica pomeriggio, e il singolare incidente ha visto protagonista un’auto che è uscita di strada sulla provinciale che attraversa il paese, finendo la propria corsa sul marciapiede, appoggiandosi alla vetrina del locale. Per fortuna non risultano feriti e per l’autista solo un grande spavento.