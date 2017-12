Fogne, la Lega replica al Pd: “Vogliamo solo essere trattati come gli altri Comuni”

La dialettica politica in città sul tema delle fogne e degli scarichi a lago si arricchisce di un ulteriore contributo inviato alla stampa da parte del gruppo Lega Nord in Consiglio Comunale, che con una nota inviata nella giornata di oggi,primo dicembre, risponde di fatto al comunicato del Pd cittadino a firma Enrico Bianchi.

“Abbiamo letto con sorpresa e anche un po’ con incredulità le dichiarazioni di Enrico Bianchi,oggi segretario cittadino del PD, in ordine al problema fognature e depurazione. Bianchi critica l’attuale amministrazione domandandosi pubblicamente perché ci sono alcuni problemi che peraltro persino a Varese stanno cercando di risolvere;

ovviamente sarebbe stato bellissimo se, arrivati al Governo della Città nel 2010, avessimo definito subito in un istante le soluzioni concrete a problematiche così difficili.Ma ciò che ci domandiamo oggi è: Bianchi è mai entrato così a gamba tesa in merito alla questione, dopo lunghi anni passati da lui e dagli esponenti del suo partito in amministrazione?

Ora, ben vengano le critiche da campagna elettorale nazionale e regionale iniziata, non ci spaventano e a volte sono anche da stimolo, ma accusarci di immobilismo questo proprio non si può dire .

Al Segretario del Pd rispondiamo che quello che abbiamo detto e’ stato fatto. Abbiamo detto che a novembre avremmo approvato i progetti di collegamento fognario degli immobili comunali di Via Luini e cosi’ e’ stato. Anzi, e’ gia’ stata pubblicata la gara d’appalto. Invito il segretario del PD a verificare sul sito del Comune. Bianchi ci spieghi invece cosa fa il PD. Perche’ l’amministrazione di sinistra della Provincia fa accordi con quella omologa del Comune di Varese per far partire Alfa dal primo gennaio 2018, mentre per Luino rinvia di quasi due anni?Non erano questi gli accordi …

Abbiamo interpellato anche Regione Lombardia che speriamo si faccia parte del nostro problema. Vogliamo solo essere trattati come gli altri.

Il Pd di Luino, invece di lanciare accuse infondate, ci aiuti nel denunciare questa ingiustizia. Altrimenti significa che da’ prevalenza alla disciplina di partito rispetto all’interesse della citta’. E sarebbe davvero grave”.

Gruppo Consigliare Lega Nord Luino