Forcora, il 29 riapre il Ristorante Sciovia

«Manca solo la macchina del caffè e sono pronto». Non si ferma nemmeno sotto la nevicata che sta picchiando duro alla Forcora, con mezzo metro di neve caduta da questa mattina.

Simone Riva Berni, nuovo gestore del Ristorante Sciovia, l’aveva detto chiaro e tondo: «Qui investo per amore della Forcora, di questo territorio».

Era il 27 ottobre e pubblicammo l’intervista a questo ristoratore che aveva deciso di tornare in cima alla montagna per aprire.

E dopodomani (29 dicembre) sarà aperto: mancano appunto gli ultimi dettagli e poi il taglio del nastro ufficiale, con un piccolo momento pubblico di cui verranno resi noti i dettagli a breve.

Per ora l’apertura riguarda solo il bar, perché manca ancora il completamento della cucina, ma il grosso del lavoro è fatto.



L’annuncio, Simone l’ha dato proprio nel bel mezzo del black out che ha lasciato senza luce da Cadero in su: non si spaventa del buio e prosegue col suo progetto: «Certo, aprirò con bar, panini e tagliate salumi e formaggi».

Discorso diverso invece per l’impianto di risalita, che nulla ha a che vedere col ristorante, e per il quale verranno aperte le buste della gara pubblica per la gestione a gennaio, dopo le feste.

Sembra esserci un’offerta, e potrebbe essere la volta buona. La nevicata di questi giorni, che assicurerà settimane di piste battute, e l’esercizio pubblico presto al 100% potranno contribuire alla rinascita di questo posto magico, la Forcora.