Fotografa il tuo “Natale cuccioloso” e vinci una giornata da Babbo Natale

Sta per tornare a Casciago il villaggio di Babbo Natale, e quest’anno prenderà casa, a villa Castelbarco, per due settimane consecutive: da venerdì 8 a domenica 10 e da sabato 16 a domenica 17 dicembre.

Come già l’anno scorso, è pronto il laboratorio degli Elfi (ce ne saranno ben dieci, al lavoro per i bimbi) che realizzeranno insieme a loro dei manufatti natalizi, che potranno portare a casa. Anche quest’anno i bimbi potranno portare la loro letterina direttamente a Babbo Natale nella sua casetta, ci saranno dei pony da cavalcare e tanti piccoli eventi: dagli spettacoli di magia alle letture natalizie.

L’ingresso è gratuito per gli adulti e per i bambini fino ai 3 anni. I bimbi dai tre anni in su hanno un contributo di ingresso di 8 euro, che comprende l’entrata al laboratorio degli elfi con la possibilità di portare a casa quello che hanno prodotto con loro, la consegna della lettera di Babbo Natale e la merenda.

Ma se giocherai con Varesenews, quest’ingresso, e il pranzo nel nuovo stand gastronomico che ci sarà all’ora di pranzo, te lo regala Varesenews, in collaborazione con Porci Scomodi e 23&Venti.

Mandaci, a redazione@varesenews.it, una foto del tuo cucciolo in versione natalizia, e la redazione premierà le più belle con uno dei dieci buoni ingresso familiari per tutta la giornata: più precisamente, due buoni pranzo per altrettanti adulti ed un ingresso piu buono pranzo per bambino. In palio ce n’è uno al giorno, dal lunedì al venerdì, da oggi in poi: giocate più che potete e fate parte ogni giorno di quelli che potranno aggiudicarsi una giornata con babbo Natale!

Il villaggio di Babbo Natale, ideato e organizzato dall’associazione 23&venti con il supporto di Actl e in collaborazione con Aime e il comune di Casciago, vede Varesenews come mediapartner.