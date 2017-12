“France Sport”, una piccola società con “radici” in serie A

Il calcio spesso ha storie bellissime e nascoste da raccontare e ha valori da insegnare ai più giovani. Altrettanto spesso assomiglia a una vocazione ancora prima che a un lavoro.

Lo sa bene Marco Franceschetti, 50 anni, nato a Milano ed ex calciatore professionista: cresciuto nel Milan, nel corso della sua carriera ha vestito le casacche di Padova, Sampdoria, Hellas Verona, Treviso e Fiorentina. Poi l’approdo in provincia di Varese: Franceschetti infatti da più di dieci anni gestisce la società calcistica “France Sport” da lui stesso fondata a Maccagno nel 2005.

«Ho esordito nel calcio professionistico a 19 anni con la Sambenedettese in serie C – racconta Marco – sono arrivato in serie A con il Padova quando avevo 27 anni, un’età matura che mi ha permesso di gestire le mie emozioni nel migliori dei modi. Di quegli anni ricordo con particolare piacere le salvezze raggiunte e le diverse piazze dove sono stato; non sono legato a particolari episodi, anche se il mio primo gol in serie A l’ho segnato al Napoli quando indossavo la maglia del Padova», spiega l’ex difensore, ancora legato alla maglia veneta e a quella della Sampdoria in particolare.

La realtà del “France Sport” nasce per una “casualità”: «Dopo essermi ritirato dal calcio giocato, ho deciso di iscrivermi al corso per diventare allenatore a Coverciano e dopo aver ottenuto il patentino ho iniziato a fare il “secondo” in alcune società. Durante questa esperienza – sottolinea – mi sono accorto che il ruolo mi stava stretto e che avevo il desiderio di dedicare il mio tempo e le mie capacità alla formazione dei giovani, un campo che mi poteva dare maggiori soddisfazioni».

E così, mentre stava studiando per un master per allenatori, è nata l’idea di fondare una propria società: nel 2005 prende vita “France Sport” a Maccagno, nel Nord del Varesotto, complice la moglie di origine luinese: «Abbiamo iniziato con 13 bambini – spiega Franceschetti – l’idea di aprirla in provincia di Varese è stata naturale: oltre ad essere la terra di mia moglie, è un posto dove posso vivere con più serenità la mia professione. Le grandi piazze non mi mancano, anzi non sono mai stato molto incline a una vita sotto i riflettori».

La France Sport di Maccagno conta adesso circa 150 tesserati con squadre che coprono le fasce di età dai Piccoli Amici fino agli Allievi: «Siamo ormai una realtà consolidata e a suo modo unica del territorio», dice con fierezza Marco.

Dalla stagione 2017/2018 la France Sport ha anche una prima squadra che milita nel campionato di Terza Categoria: «Composta – sottolinea l’ex doriano – per circa due terzi da ragazzi che sono cresciuti qui: raggiunta la maturità hanno ancora voglia di mettersi in gioco e di divertirsi, e questa squadra è pensata per loro».

Per quanto riguarda il suo ruolo all’interno della società, Franceschetti spiega: «Alleno alcune squadre e organizzo tutte le attività della mia associazione: in pochi anni siamo riusciti a creare una bellissima realtà dove non esistono isterismi per la vittoria. Qui i bambini e i ragazzi possono divertirsi e crescere facendo quello che più amano, nella totale serenità e spensieratezza».