Francesco Guccini torna con i brani della sua “Ostaria delle Dame”

“L’OSTARIA DELLE DAME” (Universal Music) è il progetto discografico che nasce dal ritrovamento dei nastri di 3 concerti acustici inediti di FRANCESCO GUCCINI registrati nei primi anni ’80 nella mitica osteria.

Sono disponibili due versioni dell’ “L’OSTARIA DELLE DAME”, acquistabili nei negozi tradizionali e negli store online: un cofanetto deluxe che contiene in 6 cd le registrazioni integrali (compresi gli interventi parlati tra un brano e l’altro!) dei 3 concerti (del 1982, 1984 e 1985) e un libro di 80 pagine con foto, testimonianze dei protagonisti dell’epoca, la storia dell’osteria e un’introduzione di Francesco Guccini, e un’edizione in 2 cd con una selezione dai tre concerti e il booklet. Questa seconda versione è disponibile anche sulle principali piattaforme streaming e in digital download negli store digitali.

L’Osteria delle Dame è il locale di Bologna fondato da Francesco Guccini assieme a Padre Michele Casali nel 1970. Questo progetto discografico rappresenta un tassello della storia del cantautore che si aggiunge alla geografia gucciniana della Bologna degli anni ’70 e ’80, una serie di brani da ascoltare tutto d’un fiato per essere catapultati in quel momento storico, narrato dalla voce di Francesco Guccini accompagnata dalla chitarra di Juan “Flaco” Biondini.

Il trasferimento diretto dai nastri magnetici ha, infatti, mantenuto inalterata l’atmosfera dei concerti, che si svolgevano in modo del tutto informale in un ambiente goliardico e creativo tra le risate e gli applausi del pubblico e degli stessi protagonisti. Così gli ascoltatori possono rivivere quell’irripetibile momento in modo genuino, grazie a parole e musica.

Di seguito la tracklist dei 6 cd del cofanetto deluxe:

Concerto del 23.01.1982

CD1: Intro, Canzone per un’amica, Intro, Canzone quasi d’amore, Intro, Osteria dei Poeti, Intro, Ti ricordi quei giorni, Intro, 100, Pennsylvania Ave., Intro, Incontro, Intro, Bologna, Intro e Gulliver.

CD2: Bisanzio, Intro, Jacinto Chiclana, Intro, I fichi, Intro, Venezia, Intro, Canzone di notte n.2, Intro e Un altro giorno è andato.

Concerto del 14.01.1984

CD1: Intro, Canzone per un’amica, Intro, Autogrill, Intro, Argentina, Intro, Canzone delle osterie di fuori porta, Intro, Bologna, Venezia, Intro, Jacinto Chiclana, Intro e Auschwitz.

CD2: Intro, Il treno va, Canzone di notte, Bisanzio, Intro, Inutile, Intro, Canzone dei 12 mesi, Intro, Gli amici, Intro, Incontro e Il treno va (Bis).

Concerto del 19.01.1985

CD1: Scirocco, Intro, Canzone per un’amica, Intro, Autogrill, Intro, Auschwitz, Intro, Argentina, Intro, Il vecchio e il bambino e Bisanzio.

CD2: Intro, A Don Nicanor Paredes, Intro, Il pensionato, Intro, I Fichi, Intro, Signora Bovary, Bologna, Venezia, Intro, Chacarera del 55, Intro, Yo quiero un caballo negro, Canzone quasi d’amore, Intro, Un altro giorno è andato e Ringraziamenti.

Il 13 settembre è uscito per Giunti Editore “Tempo da elfi”, il nuovo romanzo giallo di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli.