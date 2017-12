“Freddo nelle scuole: lamentele continue da tre anni”

«È una vergogna! L’amministrazione Vincenzi ha superato ogni limite» il consigliere della Lega Nord Giuseppe Longhi interviene sul caso Falcone, la scuola di Gallarate dove gli studenti sono in sciopero da due giorni.

«Ci sono 2 indagini dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avviate il 16 novembre e riferite all’assegnazione, a mio avviso illegittima, della gestione clima negli edifici della Provincia e nonostante questo le manutenzioni non vengobno effettuate lasciando gli studenti al freddo. Non ci sono mai state tante manifestazioni da parte degli studenti, supportati dai loro presidi, come con questa amministrazione».

Longhin ripercorre i momenti di tensione passati sotto la guida Vincenzi: « Lo scorso anno gli studenti dell’Einaudi di Varese che hanno manifestato a Villa Recalcati e quest’anno ricordiamo il rischio di far chiudere le aule al Crespi di Busto Arsizio e gli attuali problemi di riscaldamento. “Attenzione per i nostri ragazzi”? Solo slogan del consigliere Paolo Bertocchi. I fatti sono altri: mancanza di programmazione e disattenzione continua! Leggo di molte lamentele per il riscaldamento anche in altre scuole come l’Itis di Gallarate. Tutte sottolineano che il problema si pone da tre anni guarda caso in corrispondenza dell’attuale gestione dell’Ente, in carica dall’ottobre 2014. Il contratto prevede che le ditte affidatarie debbano garantire la temperatura adeguata in tutti gli ambienti scolastici (20 gradi nelle aule e laboratori con tolleranza +- 1 grado) e 18 negli spazi comuni e palestre. Qualora questo non si verifichi la Provincia deve applicare una sanzione pecuniaria alla Ditta, una sorta di penale, oltre ovviamente a dover intervenire. Sarebbe interessante sapere quante sanzioni sono state applicate negli ultimi anni di gestione Vincenzi. Altra coincidenza? La gestione dell’impianto di riscaldamento del Falcone era a carico del Comune di Gallarate fino al 2014, poi passato in carico alla Provincia…e sono cominciati i problemi….sfortuna o incapacità?»