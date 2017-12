In fuga dalla casa famiglia: due minorenni denunciati per furto e resistenza

Inseguimento per le vie del centro: fermati due minori scappati dalla casa famiglia. È accaduto la notte del 30 novembre scorso.

Gli agenti della squadra Volante nel corso di un posto di controllo in piazza Monte Grappa, poco dopo la mezzanotte, avevano notato una Nissan Micra, con due persone a bordo, il cui conducente, per non essere controllato, imboccava la via Vittorio Veneto.

I poliziotti, terminato velocemente il controllo, inseguivano l’auto e ritrovandola, dopo qualche giro, in viale Aguggiari.

È stato in questo momento che il conducente, resosi conto di non aver via di fuga, invertiva la marcia percorrendo lo stesso viale contromano.

Gli agenti a quel punto hanno chiamato i rinforzi . La fuga della Micra è continuata, forzando un posto di blocco e concludendo la sua corsa in piazza Beccaria. Qui, i due occupanti, hanno tentato una fuga a piedi tra le vie della “piccola Brera” dove speravano di confondersi tra la gente. Gli agenti si sono gettati all’inseguimento a piedi che si è concluso in un cortile dove i due speravano di nascondersi.

Dall’identificazione, si è capito che si trattava di minorenni italiani scappati da una casa famiglia a bordo della vettura di un educatore. I due sono stati quindi denunciati per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del pubblico ministero. di turno presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ricondotti presso quella casa famiglia.

La giornata di giovedì si era rivelata impegnativa sin dal pomeriggio quando gli uomini della Volante della Questura erano intervenuti in piazzale Trento dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di uno straniero molesto.

All’arrivo, gli agenti hanno riportato la calma individuando lo straniero, cittadino Marocchino di anni 41, in evidente stato di ubriachezza.

Gli agenti hanno cercato di tranquillizzare l’uomo che, senza motivo, aveva cominciato ad inveire contro di loro, continuando ad insultare una giovane donna addetta al supermercato. Mentre era in corso il confronto, improvvisamente e senza nessuna apparente giustificazione lo straniero si è scagliato contro un agente colpendolo con un pugno allo stomaco.

Gli altri poliziotti sono intervenuti per calmarlo ma questi, sbraitando esageratamente, ha opposto un’attiva resistenza scalciando e tirando pugni.

Grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino gli operatori della Polizia sono riusciti a bloccarlo ma, mentre saliva a bordo dell’auto di servizio per essere accompagnato in Questura, si aggrappava alla porta della Volante danneggiandola.

Il marocchino è stato quindi tratto in arresto per il reato di resistenza a P.U. e processato con rito per direttissima al termine del quale è stato associato presso la casa circondariale di via Felicita Morandi.