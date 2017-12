Funicolare aperta la Notte di Natale

La notte di Natale si potrà salire al Sacro Monte a bordo della funicolare, aperta per l’occasione fino alle due di notte. Sarà attivo inoltre il servizio di autobus per raggiungere la stazione di partenza della funicolare, con delle speciali navette in partenza da piazzale De Gasperi. Quest’anno dunque chi vorrà trascorrere la vigilia di Natale al Sacro Monte e partecipare alla Santa Messa nel Santuario di Santa Maria del Monte, potrà raggiungere il borgo a bordo delle navette messe a disposizione dal Comune di Varese, in collaborazione con Autolinee Varesine, per poi proseguire con la storica funicolare di Varese. Inoltre la notte del 24 dicembre il viaggio sulla funicolare, compresa la navetta messa a disposizione per raggiungere la stazione di partenza dell’impianto, sarà gratuito. L’augurio dell’amministrazione è che anche per la Vigilia i varesini possano apprezzare l’apertura speciale della funicolare e trascorrere una serena notte di Natale al Sacro Monte.

Il servizio di autobus partirà da piazzale De Gasperi dalle ore 22.10 e le salite in funicolare verranno effettuate ogni 10 minuti fino alle 2 di notte. Sarà poi possibile tornare in piazzale De Gasperi sempre a bordo di funicolare più autobus.

Gli orari delle navette (Le corse della funicolare saranno in coincidenza con i bus navetta provenienti dallo stadio):

Andata:

P.le De Gasperi: 22.10, 22.30, 22.50, 23.10, 23.30, 23.50, 1.30 e 1.50

P.le Montanari: 22.17, 22.37, 22.57, 23.17, 23.37, 23.57, 1.37 e 1.57

Arrivo alla stazione di valle della funicolare: 22.20, 22.40, 23.00, 23.20, 23.40, 24.00, 1.40 e 2.00

Ritorno:

Partenza dalla stazione di valle della funicolare: 22.20, 22.40, 23.00, 23.20, 23.40, 1.20, 1.40 e 2.00

Fermata P.le Montanari: 22.23, 22.43, 23.03, 23.23, 23.43, 1.23, 1.43 e 2.03

Arrivo in piazzale De Gasperi.

Fiaccolata di fine anno

Il 29 dicembre si svolgerà poi la tradizionale fiaccolata serale di fine anno lungo il viale delle Cappelle del Sacro Monte di Varese. Anche quest’anno sarà quindi possibile prendere parte a questo importante momento di condivisione in cui tutti i partecipanti illumineranno la via sacra, salendo con le proprie fiaccole fino in cima, presso il Santuario di Santa Maria del Monte. Il Comune di Varese anche quest’anno mette a disposizione di tutti i partecipanti il servizio di navette per raggiungere il punto di inizio della fiaccolata e poi poter tornare in piazzale de Gasperi alla fine dell’evento.

Il programma della serata prevede il ritrovo alle ore 20.30 alla Prima Cappella da dove partirà la fiaccolata. L’arrivo è previsto per le 21.30 al Santuario di Santa Maria del Monte dove l’arciprete del Santuario, Monsignor Erminio Villa e il Sindaco di Varese, Davide Galimberti, rivolgeranno il loro saluto a tutti i partecipanti, augurando un buon inizio di nuovo anno. In conclusione il Gruppo Alpini di Varese offrirà a tutti i presenti vin brulè e tè nella piazzetta Paolo VI.

Orari delle navette:

Andata:

Partenza da piazzale le De Gasperi: 19.00 – 19.20 – 19.40 – 20.00 – 22.45 – 23.15

Arrivo in piazzale le Montanari: 19.10 – 19.30 – 19.50 – 20.10 – 22.52 – 23.22

Ritorno:

Partenza dal Sacro Monte: 22.30 – 23.00 – 23.30

P.le Montanari: 22.37 – 23.07 – 23.37

Arrivo in piazzale De Gasperi: 22.45 – 23.15 – 23.45