Furgone fuori controllo, sbatte contro un’auto e abbatte un cancello

Ha perso il controllo del furgone che stava guidando ed è andato a sbattere contro quello che ha trovato per strada.

E’ successo alle 5 di domenica 10 dicembre in via Quintino Sella, a Busto Arsizio. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un furgone ha infatti perso il controllo del veicolo andando prima ad urtare un’auto in sosta e poi ha finito la sua corsa schiantandosi contro la recinzione di uno stabile.

Sul posto sono intervenuti il personale di Areu, i Carabinieri e i vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Solo il conducente del furgone è rimasto ferito nello scontro.