Furgone si ribalta, coda in A8

Un incidente ha causato questa mattina, giovedì 21 dicembre, code e rallentamenti in A8 direzione Varese dopo l’uscita di Castellanza. Un furgone, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltato: ferito l’autista che è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30 e ha provocato rallentamenti e disagi al traffico sempre intenso a quell’ora.