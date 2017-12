Furti nella notte, due persone arrestate

Furti in alcuni negozi di Saronno. Due persone, un algerino e un tunisino, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Saronno. Entrambi irregolari, 19 e 20 anni rispettivamente, sono ritenuti responsabili di furto ai danni di diverse attività commerciali, commessi nel corso delle ultime nottate.

Una pattuglia alle 2.30 di giovedì 14 dicembre ha pizzicato i due uomini mentre percorrevano i portici di Corso Italia. I militari, osservandoli, hanno subito riconosciuto uno dei due come l’autore di un furto consumato ai danni di una gelateria tre giorni fa e inquadrato nell’occasione dalle telecamere.

Bloccati, sono stati subito perquisiti. Addosso nascondevano un tablet, rubato ad un’associazione di volontariato di Saronno, reato commesso due notti fa, e 350 euro in contante di cui ovviamente non hanno saputo fornire giustificazione in merito al possesso.

Non soddisfatti, gli stessi militari, con l’ausilio prezioso dell’operatore della Centrale Operativa della caserma di via Manzoni, hanno visionato le immagini del circuito cittadino per cercare di cogliere i due sospettati in qualche altro episodio criminoso appena commesso. Ed è stato fruttuoso l’accertamento, perché una telecamera li ha ripresi proprio mentre 10 minuti prima del loro controllo da parte dei carabinieri erano intenti a forzare una saracinesca di un bazar poco distante da Corso Italia. Dal sopralluogo infatti è emerso un danneggiamento appena perpetrato a quella saracinesca. Si è conclusa dunque con la cattura dei responsabili da parte dei carabinieri di Saronno, la ricerca degli autori dei furti che in queste notti hanno preoccupato i saronnesi.

I due stranieri sono stati dichiarati in arresto e trattenuti in attesa del giudizio per direttissima in Tribunale a Busto Arsizio.