Galimberti: “Forse i risultati non fanno parte della buona politica…”

Il sindaco di Varese Davide Galimberti incassa l’approvazione del bilancio proprio nel giorno dell’inaugurazione della nuova ferrovia che collegherà Varese con la Svizzera e anziché brindare si lamenta per alcuni comportamenti della sua maggioranza.

Già nelle serate del consiglio comunale aveva dato segnali di disappunto, ma stamattina mette nero su bianco con un commento su Facebook.

Prima ha postato un articolo che metteva in rilievo i “dissensi” e subito dopo commenta così: “Essere sfiduciati da parte della propria maggioranza proprio nella settimana del trionfo per la citta’ grazie al significativo e storico finanziamento del Governo per le stazioni (18 milioni), l’inaugurazione dell’Arcisate Stabio che potrebbe cambiari le sorti della nostra citta e l’approvazione del bilancio comunale entro fine anno (cosa mai avvenuta negli ultimi decenni) che consentira’ di avere servizi più efficienti per i cittadini dal primo gennaio e i tanti cambiamenti che interessano la citta’…. ha dell’incredibile…..forse i risultati non fanno parte della buona politica”.

Una serie di comportamenti che lasciano qualche dubbio perché sarà pur vero che Galimberti si dice perfezionista, ma la reazione che sta avendo per qualche voce critica sembra esagerata.

La sua maggioranza ha più volte avuto fibrillazioni ma lui non ha mai dato segnali di curarsene troppo. Tirava dritto convinto delle proprie scelte. Ora cosa è cambiato?